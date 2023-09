Partneri pritšću Plenkovića, nakon Hrebaka još jedan traži smjenu šefa HEP-a

Podijeli :

Sime Zelic/PIXSELL

Raste pritisak na predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da tri mjeseca od izbijanje afere "plin za cent" i ilegalne gradnje vile na Hvaru napokon smijeni predsjednika Uprave HEP-a Franu Barbarića, ovaj put to ne traže samo oporba i mediji, nego i najveći koalicijski partneri koji mu drže većinu.

Tako predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, koji u saborskoj većini ima dva zastupnika, poručuje kako Barbarić mora otići.

“Mene tu više muči dio vezan za njegovu vilu. Ako je jedno tijelo države utvrdilo da je on protupravno izgradio kuću i dva puta je dobio nalog da ju sruši, to su neosporno utvrđene stvari. Mislim da je tu problem da šef Uprave HEP-a bude osoba koja je to napravila. U ovom trenutku je medijski za nas vladajuće to puno štetnije od plina. Kako to više braniti?” rekao je Hrebak na N1.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, čija tri saborska zastupnika drže većinu Vladi, kaže da vjeruje da se odgovornost za aferu u HEP-u napokon utvrdila i kako je vrijeme da se taj teret skine s leđa Vlade i koalicije.

Plin i kuća

“Mi smo na više koalicijskih sastanaka raspravljali o tome i rekli smo da očekujemo da oni za koje se utvrdi da su odgovorni, bilo djelovanjem ili nedjelovanjem u slučaju trgovanja plinom, trebaju prestati biti na svojim funkcijama i prestati biti teret Vladi, koaliciji i političkom životu u Hrvatskoj. Oni koji su dosad utvrđivali tko je odgovoran zbog pogrešnog djelovanja ili nedjelovanja su, vjerujem, to utvrdili i zato nam se čini da je neophodno da se taj teret skine s leđa koalicije i Vlade”, jasno poručuje za Jutarnji predsjednik SDSS-a.



Kada je riječ o ilegalnoj gradnji kuće na Hvaru, za koju je nedvojbeno utvrđeno da nije legalno sagrađena, a Barbariću je naloženo da je sruši, što nije napravio, Pupovac kaže da za to vrijedi isto pravilo kao i za aferu u HEP-u.

“Ono što vrijedi za pitanje trgovine plinom vrijedi i u slučaju kuće gospodina Barbarića jer je to mnogo jednostavnije i jasnije od same trgovine plinom”, kaže Pupovac. A na pitanje Jutarnjeg treba li Barbarić dati ostavku Pupovac odgovora sljedeće:

“Predsjednik Vlade i Vlada su preuzeli na sebe to kao obavezu. Ja se nadam da mi na koalicijskim sastancima o tome više nećemo trebati raspravljati”, poručuje Pupovac.

Ništa sporno

Pritom podsjeća i na slučaj sa svojim saborskim zastupnikom, bivšim potpredsjednikom Vlade Borisom Miloševićem, protiv kojeg je USKOK, i još protiv trojice bivših ministara, podigao optužnicu zbog navodnih nezakonitosti s dodjelom poticaja.

“Premda ne nalazimo ništa nezakonito u radu saborskog zastupnika Borisa Miloševića u vezi s praćenjem realizacije programa za pripadnike nacionalnih manjina prema ministarstvima, ni njega ni SDSS nije trebalo uvjeravati da je li potrebno da napusti poziciju potpredsjednika Vlade. Ponovit ću još jednom: urađeno je to premda ni tada ni danas ne nalazimo ništa u tome što je činio što nije pripadalo njegovoj odgovornosti kao saborskog zastupnika”, podsjeća Pupovac u razgovoru za Jutarnji list.

