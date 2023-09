Plenkovićev koalicijski partner traži da Barbarić ode: “Kako to više braniti?”

Podijeli :

U velikoj političkoj debati N1 televizije, nakon početka saborske sezone, a uoči superizborne 2024., gostovali su SDP-ovac Arsen Bauk, HDZ-ov Damir Habijan (HDZ), HSLS-ov Dario Hrebak i Gordan Bosanac iz stranke Možemo!.

O mogućoj Barbarićevoj ostavci

Jedna od glavnih tema razgovora bila je moguća ostavka Frane Barbarića, šefa Uprave HEP-a, zbog kontroverzi oko njegove bespravno izgrađene vile i afere “Plin za cent”.

Damir Habijan iz HDZ-a izjavio je da je Hrvatski sabor svoju ulogu obavio te da, ako postoje sumnje na kaznenu odgovornost, nadležna tijela trebaju provesti istragu.

“Neće netko tko vodi državu i Vladu reagirati na mig oporbe i dijela medija koji to traže. Oporba govori kao da zna da je ovdje počinjeno kazneno djelo, mi prepušteno hrvatskim institucijama da to utvrde. Na meni kao saborskom zastupniku nije da odlučim ima li tu političke odgovornosti, to je u nadležnosti predsjednika Vlade”, kaže Habijan.

I HDZ-ovci se već pitaju zašto Barbarić ne odlazi Habijan: Abramović je stekao uvjete za mirovinu

Dario Hrebak iz HSLS-a izrazio je zabrinutost zbog bespravne izgradnje Barbarićeve vile te izjavio da takav skandal šteti vladajućoj koaliciji.

“Mene tu više muči dio vezan za njegovu vilu. Ako je jedno tijelo države utvrdilo da je on protupravno izgradio kuću i dva puta je dobio nalog da ju sruši, to su neosporno utvrđene stvari. Mislim da je tu problem da šef Uprave HEP-a bude osoba koja je to napravila. U ovom trenutku je medijski za nas vladajuće to puno štetnije od plina. Kako to više braniti?” kaže Hrebak, dodajući da se situacija mora razmotriti i da će premijer Andrej Plenković donijeti konačnu odluku.

Što se tiče afere plin za cent, istaknuo je da nema dovoljno dokaza za kaznenu odgovornost u ovom trenutku.

“Napravljena je cijela strka oko plina i Barbarića, bez ijednog dokaza, bez ičega. Nisam vidio da je ijedna državna institucija išta poduzela po tome pitanju. Za mene nema dokaza, osim ako mi presuđujemo u studiju, u javnosti… Meni kao građaninu ove zemlje je uvijek žao kad se dogodi nešto kriminalno, a očito je da se nešto dogodilo”, rekao je Hrebak, na što ga je voditeljica N1 televizije Mila Moralić upitala kako to da se dogodilo “nešto kriminalno” ako, kako je ranije rekao, za to nema dokaza.

“Pa ja nemam dokaza. Nije moj posao reći da je netko kriv i da treba u zatvor”, odgovorio joj je zastupnik HSLS-a.

Komentirao je i činjenicu da je iz HROTE-a (Hrvatski operater tržišta energije) otišao Boris Abramović, čovjek koji je otkrio aferu “plin za cent”. “Abramović bi sigurno bio dobra osoba za drugi mandat, ali se nije javio na natječaj, a zašto se nije javio, ne znam. Mislim da smo previše otišli u sferu toga da javno linčujemo ljude”, kaže Hrebak.

Političari su potom nastavili govoriti i o činjenici da se nitko nije javio za ravnatelja šefa USKOK-a.

“Pokušava se u javnosti stvoriti dojam kakav nije….”, krenuo je Habijan, na što ga je SDP-ov Arsen Bauk prekinuo i kazao: “Dojam je da Barbarić treba otići zbog kuće, a ne zbog HEP-a.”

Što se događa u USKOK-u? “Politika ima svoje ideje i kandidate, a ovdje ni to”

Iznova je potom riječ uzeo Habijan.

“Ako pogledate proračun DORH-a, on je u mandatu ove Vlade povećan nekoliko puta. Zaposleni su novi financijski istražitelji, povećane su plaće… Pitanje je kakva je uloga uporbe ovdje bila, spomenuli ste tematske sjednice. Kakva je retorika oporbe bila prema glavnoj državnoj odvjetnici? ‘Procesuirat ćemo vas nakon što završi mandat, uhitit ćemo vas…’ Pa recite mi tko bi se s karijerom iza sebe javio da dođe na Antikorupcijsko vijeće i da vam Grmoja dijeli epitete kakve dijeli. Idemo govoriti o pritisku koji oporba radi prema glavnom državnom odvjetništvu”, kazao je.

Za riječ se potom javio Bauk, koji je kritizirao premijera Plenkovića.

“Premijer je imao opciju zbog afere ‘Plin za cent’ smijeniti ministra gospodarstva ili šefa Uprave HEP-a. Kako premijer to još nije napravio, pokazuje još jednom da toj funkciji nije dorastao. Misli da će raznim spinovima i akrobacijama napraviti da se to zaboravi, no vidimo i nakon dva mjeseca da se to nije dogodilo”, rekao je.

“Habijan je rekao da bi netko morao biti smijenjen da mora reagirati DORH. Međutim, letjelo se iz Vlade i bez da je DORH reagirao. Dakle, kriteriji su različiti i očito imamo različite vrste HDZ-ovaca. Oni koji odlaze samo kad ih DORH spomene, one koji odlaze i bez da ih DORH spomene, kao recimo ministrica Tramišak, i one koji ostaju čak i kada ih DORH spomene, kao što je bio ministar Aladrović jedno vrijeme”, dodao je.

Gordan Bosanac iz stranke Možemo! kritizirao je Barbarića zbog bespravne gradnje i izjavio da je iznenađen političkim taktiziranjem oko ovog slučaja uoči izbora. Također je istaknuo da se radi o ozbiljnom novcu te da bi osoba koja je bespravno gradila trebala napustiti politiku i javni život.

“Radi se o ozbiljnim novcima u aferi ‘Plin za cent’, plus znamo koliko su naši građani osjetljivi na bespravnu gradnju. Da taj čovjek bed beda i dalje tamo bespravno gradi i da sve to nije dovoljno da on odleprša iz politike i javnog života, meni je to izvan javne pameti. Gospodine Hrebak, meni je čudno čuti da vam je tužno ovo gledati. Jer da vam je to stvarno tužno, mogli biste to lako promijeniti. Možete dignuti ruku i nećete više dati podršku vladajućoj stranci. S tom jednom rukom sve bi se drastično moglo promijeniti u mjesec dana i mogao bi se promijeniti smjer zemlje”, kaže Bosanac.

Malenica o novom zakonu: Njime se ne narušavaju medijske slobode

O izmjenama Kaznenog zakona

Rasprava se također dotaknula uvođenja novog kaznenog djela “neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje”. Novim se kaznenim djelom uređuje pitanje otkrivanja informacija iz spisa u fazi kaznenog postupka u kojoj je javnost isključena, a uvid u spis ograničen.

Nova zakonska odredba, tvrdi Habijan, neće sprječavati novinare da izvješćuju o kaznenom postupku.

“Od 30 zemalja članica Vijeća Europe 23 članice u takvim situacijama, kada govorimo o ovom prijedlogu, imaju apsolutnu zabranu otkrivanja. U sedam to se odnosi samo na sudionika kaznenog postupka. To se ne odnosi ni na medije ni na kršenje ili ograničenje medijskih sloboda, smisao sadržaja tog novog predloženog kaznenog djela je zaštita probitaka kaznenih postupaka. Mi u kaznenom postupku imamo i počinitelja koji ima određena prava, ali i tijela koja provode izvide i određene radnje. Sigurno tim tijelima ponekad kad u javnost izađu određeni detalji koji su tajni, mogu dovesti do toga da kompromitirate kazneni postupak. Za medije nema tu ništa loše, oni nisu sudionici kaznenog postupka”, tvrdi Habijan.

Hrebak je rekao da će HSLS podržati izmjene ako se one doista usklade s praksom drugih europskih zemalja.

“Kada se govori o slobodi govora, mi ćemo tu biti prvi koji će uvijek braniti taj minimum stupnja ljudskih prava. Ako taj zakon bude išao u smjeru okvira koji imaju te 23 zemlje, mi ćemo biti za. Ako to ne bude išlo u tom smjeru, HSLS će biti protiv. Premijer nas je, nas i druge koalicijske partnere, uvjerio da će to biti upravo ovako kako je to rekao gospodin Habijan. Ne vidim razloga zašto ne bismo bili kao 23 zemlje članice, a sigurno ne bismo išli za to kad bi bilo izvan toga okvira”, tvrdi Hrebak.

I Bauk je izrazio svoje gledište o tim izmjenama. Istaknuo je da je prijedlog za izmjene Zakona došao nakon što su u medijima počele izlaziti poruke iz telefona sudionika kaznenog postupka u kojima se spominju premijer i članovi Vlade HDZ-a.

“U tom smislu je premijer rekao da neće raditi političku štetu i da će promijeniti zakon. Možda bi ovaj zakon zaslužio da se kolokvijalno u medijima zove Lex A. P. jer upravo kad je A. P. spomenut, onda je došla ova ideja ‘zaustavite Reuters’, neće o tome pričati”, rekao je.

“Međutim, imamo tu dvije dobre stvari. Predsjednik države je rekao da će svakoga tko bude osuđen po ovome zakonu pomilovati, što je jedan dobar doprinos slobodi medija, a ako netko bude imao nešto što treba objaviti kada Zakon stupi na snagu, neka to dostavi u Sabor, mi imamo imunitet za govornicom pa ćemo pročitati to tamo”, dodao je.

Bosanac je izrazio svoju zabrinutost u vezi s izmjenama Zakona i naveo da su mediji prva meta tih najavljenih izmjena. Smatra da već postoje mehanizmi koji ograničavaju slobodu medija i iznio je svoj stav da će predložene izmjene dovesti do zastrašivanja novinara.

“Neće biti dizanja kaznenih postupaka, ali će biti obavjesnih razgovora. Dođu dva policajca s vama sjesti i pitaju odakle vam informacije, zašto ste ih objavili. Bit će ta vrsta maltretiranja. Uopće ne treba ići u tom smjeru, nego, po mom mišljenju, iz unutra promijeniti nešto kako ne bi došlo do curenja informacija”, rekao je.

Na to mu je odgovorio Hrebak, kazavši da u njegovoj priči nedostaju još samo tamne mračne prostorije, lampe i pištolji na stolu. “Kako je kolega Bosanac to objasnio, stekao sam dojam da živimo u Sjevernoj Koreji i da smo miljama daleko od Europske unije. Mislite da bi tako nešto moglo proći bez da EU reagira? Vama još samo nedostaju tamna mračna prostora, jedna lampa i pištolj na stolu. Dajte da zadržimo neki dignitet”, kazao je.

Bauk je zaključio da, ako Zakon bude donesen, da će ga SDP pokušati ukinuti prije izglasavanja povjerenja Vladi u novom sazivu Hrvatskog sabora.

