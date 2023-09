Pavasović Visković: “Plenković valjda ne želi da ga se pamti kao nekoga tko nas je vratio u devedesete”

Podijeli :

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković gostovao je u N1 Newsroomu i komentirao uvođenje novog kaznenog djela koje se odnosi na neovlašteno otkrivanje sadržaja te izvidne ili dokazne radnje prema sudionicima postupka.

Oporba i kritičari, prvenstveno unutar medija, nazvali su ga “zakonom opasnih namjera” i “pucnjem u novinarstvo”.

“Prema novom zakonu, novinari ne bi mogli izvještavati o ubojstvu djevojke u Osijeku”

“Svima je jasno da se uvođenje novog kaznenog djela donosi isključivo da se novinare i medije ušutka, i to u kontekstu iduće superizborne godine. Inicijativa za uvođenje novog kaznenog djela krenula je iz političkog vrha početkom ove godine, nakon što su objavljeni transkripti razgovora u slučaju Josipe Rimac, u kojima su spomenuti visoki dužnosnici vladajuće stranke. Tada je premijer Andrej Plenković najavio kako će curenje informacija postati kazneno djelo”, kazao je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko na konferenciji za novinare.

Sličnog je stava i Pavasović Visković, s tim da nudi nešto detaljniji uvid iz kuta nekoga s bogatim iskustvom u hrvatskom pravosuđu.

“To je promašeni pokušaj da se zaustavi ono što se u demokraciji ne bi trebalo zaustavljati, a to je informacija na koju javnost pravo ima i novinari koji moraju raditi svoj posao da bismo živjeli u koliko toliko normalnom društvu. Bojim se da je ovo jedan pokušaj koji neće donijeti što su njegovi podnositelji zamislili. Jer, informacije imaju karakteristiku curiti i kroz zidove. Uvijek će se pronaći način i ljudi koji će dati informacije. Posebno kad se radi o koruptivnim radnjama ili kaznenim djelima o kojima javnost ima pravo znati”, kazao je Pavasović Visković pa dodao:

HND upozorava: Vladin prijedlog zakona pucanj je u novinarstvo

“Situacija je još gora od onoga na što novinari upozoravaju. Po ovom bi zakonu policija morala prisluškivati novinare, istraživati s kim su se čuli jer ako objavite nešto do čega niste smjeli znati, policija bi mogla provjeriti. Sud to čak ne mora ni odobriti i to ne treba zamjerati policiji jer bi radila prema zakonu. Koji nas vraća u jedno mračno doba. Mislio sam da smo sazrijeli kao društvo da se ovako nešto više ne događa.”

Osim novinara, maltretiralo bi se suce, odvjetnike…

“U nekom većem procesu sudjeluje 50 do 60 ljudi i svi bi bili maltretirani.”

Vladajući tvrde da je cilj zaštita privatnosti i presumpcija nevinosti.

“Interesantno da vladajućima ne smeta ako se u medijima objavi nešto o krijumčarima droge, ali smeta ako se pojave poruke u kojima se pojavljuje premijer. Zato, ovo je zakon loših namjera, zbog političke kaste koju treba zaštititi od sramote kad iscure podaci o njima koji im ne idu u prilog”, kazao je odvjetnik i nastavio:

Malenica izmjenama kaznenog zakona: “Novinari neće biti sankcionirani”

“Premijer je nedvojbeno pametan čovjek i nedvojbeno čovjek koji se legitimirao kao demokrat. U onom trenutku sam razumio njegovu reakciju i najavu ovakvog zakona, ali sam se nadao da će biti razumniji kad se ohladi. Ako ga uvede, ostat će upamćen kao osoba koja je vratila nekakve običaje iz devedesetih u hrvatski i politički javni život.”

Argument vladajućih je i da će se ovim izmjenama zapravo pomoći da predmeti budu učinkovitije i brže riješeni.

“Ako sudac funkcionira učinkovito ili neučinkovito ovisno o tome što čitaju u medijima, bolje da ni ne sude. Dakle, to je potpuno deplasirana teza. Reći ću vam još nešto… Ovaj zakon imat će ozbiljnih problema s ustavnosti. Kako netko misli neku grupaciju ljudi, samo zbog svojstva novinara, eskulpirati od činjenice da su počinili kazneno djelo? Ako od mene tražite podatak koji je tajan, činite kazneno djelo poticanja i imate situaciju u kojoj zakonodavac namjerava u zakonu staviti da je jedna kategorija građana Hrvatska izuzeta od primjene kaznenog zakona. Jer, kažu da novinari neće biti pod tim zakonom, kako? Ako me potičete na davanje informacija, činite kazneno djelo. Kako istražiti što se dogodilo, ako se ne pita otkuda informacija. Ako pak novinar to ne želi reći, tu su prisluškivanja i čitav niz metoda”, naglasio je Pavasović Visković.

Hrvatsko novinarsko društvo obavijestilo je Europsku komisiju i Europsku federaciju novinara o ovome. Dižu sve na međunarodnu razinu i nadaju se da će pomoći.

“Mislim da ima kod nas dovoljno pametnih ljudi i da će povući kočnicu”, zaključio je Ljubo Pavasović Visković.

