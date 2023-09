Tihomir Ladišić na WMF-u: Pojedini tajkuni žele kontrolirati medije

Podijeli :

Tijekom trećeg dana Weekend Media Festivala svjedočili smo zanimljivom panelu pod naslovom "Kontroverzni poduzetnik - Medijska percepcija poduzetništva", u kojem je sudjelovao i direktor vijesti i programa N1 televizije.

Uz njega, bili su izvršni direktor 24sata Zoran Turković, voditelj Aleksandar Stanković (HRT), voditelj i urednik Zoran Šprajc (RTL) te poduzetnik i predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas.

Otvoren Weekend Media Festival

Panelisti su naglasili važnost medijske odgovornosti, posebno kada je riječ o poduzetnicima. Istaknuli su kako mediji imaju moć oblikovati percepciju i reputaciju poduzetnika te da to može imati dubok utjecaj na njihovo poslovanje i društveni položaj.

“Zanimljiva je jedna stvar za koju mislim da je važna, a to je način na koji poduzetnici gledaju medije. Kad već govorimo o tome, postoje mediji koji izvještavaju o podzetnicima na način koji im se možda dopada”, rekao je Tihomir Ladišić i pojasnio:

“Ali, postoji nešto specifično za hrvatske medije i to je da pojedini tajkuni žele kontrolirati medije i misle da to mogu raditi ucjenama, budžetima, oglašavanjem i reklamiranjem. To je jedna nevjerojatna siva zona o kojoj treba govoriti i o njoj je bilo puno riječi. U Hrvatskoj je jako puno toga što treba propitivati u medijima, ali je puno manje onoga što se zaista propituje u medijima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Malenica o novom zakonu: Njime se ne narušavaju medijske slobode Upozorenje DHMZ-a: Prema ovim područjima ide grmljavinsko nevrijeme, mogući olujni udari vjetra i tuča!