Penava ili Radić? Zastupnik Domovinskog pokreta: Nema dvojbe!

Naš Domagoj Novokmet u N1 Studiju uživo o raskolu Domovinskog pokreta razgovarao je s Krešimirom Čabajom, zastupnikom te stranke.

Komentirajući trenutnu situaciju u Domovinskom pokretu Krešimir Čabaj je naveo da je stranka došla u pat poziciju: “Trebali bi sniziti tenzije na najmanju moguću mjeru i trezveno pristupiti izbornom saboru i onda nastaviti s radom”, naveo je.

Mario Radić prelomio: Borit će se protiv Penave za mjesto predsjednika DP-a?

Kako će se razriješiti situacija?

Zastupnik je odgovorio na pitanje hoće li doći do raskola u stranci: “Ja na to ne mogu odgovoriti, ali očigledno je da nesuglasice postoje. Način kako će se one raščistiti, pomirenjem, nečijim odlaskom ili nekom trećom opcijom, u ovom trenutku je teško predvidjeti”, kazao je Čabaj.

“Neke izjave su imale težinu, koja može predstavljati uteg daljnjoj suradnji. I dalje vjerujem da DP treba održati jedinstvenost i snagu, ova neslaganje ne koriste DP-u i sigurno će nastati šteta, tu dvojbe nema. Na nama je da to pokušamo minimalizirati”, dodao je zastupnik.

Penava ili Radić?

Čabaj je naveo i kome je bliži Ivanu Penavi ili Mariju Radiću: “To nije tajna, gospodina Radića poznajem više desetljeća i njegovu obitelj, povezani smo kroz život, o tome dvojbi nema. Ja sam njegov prijatelj i to ću i ostati”, kazao je.

Politički analitičar: Radić zna Penavinu slabu točku

“Razlog zbog kojeg su počele nesuglasice ne mogu detektirati, ne znam, dodao je.

Čabaj se osvrnuo i na izborni proces u stranci: “Vidi se da određene diskrepancije postoje na više razina, je li to ukupan broj glasova, veličina organizacije, koji god kriterij primijenili dolazi do nesrazmjera”, rekao je.

Komentirao je i kandidaturu Marija Radića za šefa stranke: “Dok on sam ne da tu informaciju, ja ne bih trčao pred rudo”, kazao je zastupnik.

