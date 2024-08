Umirovljenici zovu na prosvjed: “Sad ćemo vidjeti tko se slizao s Vladom, a tko će nas podržati”

Podijeli :

N1

Intenzivna politička jesen je pred nama. Za početak, prosvjed su najavili iz Bloka umirovljenici zajedno. Nisu zadovoljni onime što Vlada obećava i traže novu formulu za obračun mirovina. Na ulicu će odmah u listopadu, a o svemu je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem razgovarao Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno.

Špika kaže kako premijer iznosi “dimne zavjese“.

“Ne može se premijer vaditi na to da imaju predstavnika umirovljenika. On je dobio sto glasova, ja sam dobio 1600 glasova. Oni imaju sindikat umirovljenika i oni kao fol pregovaraju s Vladom. U čije ime oni pregovaraju? Vlada nudi neku malu mrkvicu. Plenković zaboravlja reći da je to trebalo biti na snazi od 1. srpnja. On zaboravlja reći i da 60 posto umirovljenika ima mirovinu na liniji siromaštva ili ispod nje. I taj jednokratni dodatak se razvlači već nekoliko godina i daju ga svaki put kad vide da će se netko buniti? Odakle im obraz da sebi dignu plaće 80 posto, a umirovljenicima daju usklađivanje od sedam posto. Trebali su osigurati studente, radnike, umirovljenike pa tek onda dizati plaće sebi. Mi ćemo izaći na prosvjed i jasno dati do znanja što ne valja. Oni znaju što ne valja”, govori Špika dodjaući da se status umirovljenika ne može popraviti kozmetičkim promjenama.

Umirovljenici zovu na prosvjed: “Sad je bilo dosta!”

Kaže i kako su se neki prodali Vladi za sinekure umjesto da se brinu o interesima umirovljenika. Svi koji su išli u mirovinu do 1999. imaju veću mirovinu od onih koji su išli nakon toga.

Što je cilj najavljenog prosjeda? “Cilj je da Vlada konačno počne raditi svoj posao. Ne da skrbi o sebi, nego o onima koji su je birali”, govori Špika.

“Riješiti problem umirovljenika znači mijenjati formulu za izračun mirovina. Svi ovi dodaci, sve je to pet do deset eura po mirovini, to ništa ne znači”, govori Špika i inzistira na novoj formuli i ukidanju penalizacije nakon 65 godine. Ako bi se mirovina računala prema formuli koju traži Špika, to bi značilo oko milijardu i petstvo milijuna više za proračun, ali on je uvjeren da taj iznos postoji i da ne bi bio problem osigurati ga.

“Realno, mirovine nisu rasle ništa. Mirovina u odnosu na plaću, ništa se nije promijenilo. I ništa se ne će ni promijeniti ako se bude radilo ovako kako je Vlada najavila. Nominalno su mirovine rasle 30-ak posto, a toliko su rasle i cijene, a inflacija je još veća. Bez obzira na rekordni rast i plaća i mirovina, problem je kupovna moć. Mirovine sve više zaostaju za rastom cijena i plaća”, govori Špika.

“Bit će nominalni rast, ali kupovna moć će biti sve manja. Neće biti pomaka na bolje, a to se ne može promijeniti ovim kozmetičkim promjenama”, govori.

Prosvjed

Špika kaže da na prosvjed pozivaju – sve.

“Izašli smo s javnim pozivom. Do konca ovog mjeseca ćemo vidjeti tko će se sve odazvati. Nema razloga da ovo ne podrže i radnički sindikati. Pa vidite što Vlada radi s minimalnim plaćama”, govori.

Prosvjed je najavljivan i prošle godine, ali na kraju nije održan. Špika kaže kako nema teorije da se ove godine odustane od njega. Prosvjed planiraju 1. listopada na Trgu bana Jelačića, a Špika vjeruje da će odaziv biti dobar.

“Mi smo uvijek spremni razgovarati, pitanje je je li ministar spreman slušati. Vidjeli smo prije izbora da ministar nema ništa čime bi pobio ono što sam govorio na sučeljavanjima. Vladi je lakše manipulirati s milijun siromašnih umirovljenika nego s milijun zadovoljnih. Onaj tko je zadovoljan ima vremena razmišljati o tome koga će podržati, a onaj tko nije mora krpati kraj s krajem. Sad ćemo vidjeti na ovom prosvjedu tko se slizao s Vladom, a tko će podržati umirovljenike”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.