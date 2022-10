Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Katarina Peović iz Radničke fronte bila je gošća N1 Studija uživo. Govorila je o Zakonu o radu, zabrani rada nedjeljom, kao i summitu Krimske platforme.

Peović kaže da se konkurentnost ne može stvarati snižavanjem radničkih prava što Vlada radi.

“Nijena država nije postala konkurentna tako da je još više pritisnula radnike. Zakon o radu je to da se izađe ususret poslodavcima i to lošim poslodavcima koji misle zakinuti radnike. HUP se osigurao da u trenutku krize i izvanrednih uvjeta, da se automatski skine radniku postotak s plaće. Poslodavac jednostrano može skinuti 30 posto”, rekla je.

Napominje da se kolektivnim ugovorima moraju urediti bolja prava, a ne lošija.

“Vlada umjesto da potakne kolektivno pregovaranje i ojača sindikate, ona je sindikatima dala ucjenu da sindikati koji su reprezentativni i koji potpišu kolektivne ugovore će imati beneficije za članove. Imamo problem s tim da samo oni sindikati koji potpišu kolektivni ugovor imaju beneficije za svoje članove, to je ucjena”, kazala je.

Ugovori na određeno novim se prijedlogom Zakona neće riješiti, napominje.

“Duplo više od prosjeka Europe ih imamo. Agencijski rad su s druge strane ostavili potpuno nereguliranim. U HUP-u se prave nezadovoljni, ali zapravo su dobili što su htjeli. Ali to neće učiniti dobro njima, niti poduzetništvu u Hrvatskoj. Zakon o radu je tako skrojen, da sve što smo dosad imali, mi ćemo to dobiti u još monstruoznijem obliku. Oni su sad rigidnim zakonom omogućili da nabuja agencijski rad”, ističe.

Zabrana rada nedjeljom

Govoreći o pitanju regulacije rada nedjeljom, Peović je kazala da je to potpuno ogrešno postavljeno pitanje.

“Ta priča o reguliranju rada nedjeljom, to je potpuno pogrešno postavljeno pitanje. Radnik mora imati dva dana slobodno, on mora imati i subotu slobodno. Pozivam da se napravi prijedlog da subotom budemo slobodni. To nije svjetonazorsko pitanje, to su prava izborena stoljetnim sindikalnim borbama. Rade samo oni koji moraju vikendom. Radnici koji rade 5 dana imaju pravo na dva dana slobodno”, objašnjava.

“Rad nedjeljom je samo kap u moru problema koji imaju naši radnici. Zakon o radu mora biti zakon koji štiti radništvo. I to nije ovaj zakon”, dodala je.

Krimska platforma

Peović kaže da kao saborski zastupnici oporbe uopće nisu obaviješteni o summitu Krimske platforme, niti su bili uključeni u to. Također, odbacuje optužbe o proruskim stavovima.

“Optužba za proruske stavove je stvarno smiješna. Nema nikakve šanse da itko ostane neokrznut tom kritikom jer je to jedino što oni mogu. Mi smo podržali prijedlog da se provedba sankcija prati. HDZ to naravno neće podržati. Simptomatično je da imaju ministra u Vladi koji je veliki dio svoje imovine stekao uz ruskog partnera. Jedina veza koju nalazimo s ruskim kapitalom je veza koju pronalazimo s desnom stranom parlamenta”, rekla je.

