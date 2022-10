Novi ZOR posvađao Benčić i Pavića: “Neopterećeni ste činjenicama i istinom”

Podijeli:







Izvor: N1

Saborska zastupnica Sandra Benčić iz Zeleno-lijeve koalicije i HDZ-ov Marko Pavić komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić novi Zakon o radu.

Pavć kaže kako je ovaj ZOR rezultat dvogodišnjeg dijaloga sa socijalnim partnerima. “Mislim da rješenja koja je donio su dobra za radnike i stvaranje gospodarskog okruženja. U korist radnika idu rješenja koja se tiču ugovora na određeno, maksmalno će ih biti tri. Tu je Hrvatska bila rekorder. Druga stvar je reguliranje rada od kuće. Tu se slušalo i lijevu političku scenu i sve koji su dobronamjerno davali komentare. Radnici će za 10 dana akumuliranog rada od kućeimati pravo na neku paušalnu naknadu, a to će biti i neoporeziv trošak poslodavcima. Nadalje zaštita platformskih radnika. Mi smo odlučili, odnosno Vlada i ministar Piletić, su odlučili na regulaciju da do 6.500 kn kvartalno svaki građanin može raditi bez ugovora o radu, sve preko toga mora ići na ugovor o radu”, nabrajao je Pavić dobre strane novog ZOR-a.

Benčić je objasnila što smatra da je sporno u novom zakonu. “Istina je da je korak naprijed smanjenje mogućeg broja ugovora o određenom. Ali to neće dovesti do smanjenja broja ljudi koji rade na određeno. Trebalo je smanjiti broj razloga i da bude vrlo usko reguliran broj razloga zbog kojih se ugovor na određeno može sklopiti. Druga stvar je da se kod ugovora na određeno regulira prava trudnica. Mi predlažemo da za vrijeme trajanja korištenja prava na temelju trudnoće da ugovor o radu na određeno miruje, i da se automatizmom produži za vrijeme trajanja prava. Mislim da je to kvalitetan prijedlog. Postoji svjesnost da su žene koje rade na određeno nezaštićene i radi se o indirektnoj diskriminaciji. Zakon je napravljen tako da kad bi poslodavac i htio produžiti ugovor za trudnu ženu, ne bi mogao jer u zakonu stoji da osoba mora obaviti posao za koji je ugovor sklopljen. To je racionalna norma”, kaže Benčić, ali odmah objašnjava da je to diskriminatorski prema ženama koje zbog trudnoće neće moći obaviti posao.

“Ono što je poruka je da će Ministarstvo slušati sve dobre komentare i implementirati ih”, kaže Pavić ponavljajući da je u odnosu na sadašnju regulativu napravljen značajan iskorak.

On kaže i kako novi zakon štiti radnika koji je radio neprijavljen. Po prvi put on neće ostati bez posla kad se otkrije neprijavljeni rad nego ga se mora prijaviti, mora mu se isplatiti šest plaća unatrag, a poslodavac plaća kaznu.

Pavić upozorava i kako je najveći problem u Hrvatskoj nedostatak radne snage. “Stopa nezaposlenosti pada ispod prosjeka EU-a. Imamo rekordan broj zaposlenih. Raste prosječna plaća. Prema tome, treba štiti radnike, ali treba i balansirati”, kaže on.

Zbog Zagrebačkog holdinga došlo je do burne rasprave u studiju, Benčić je Paviću rekla kako je HDZ u suradnji s Bandićem stvarao izmišljena radna mjesta i doveo do toga da u administracije tvrtke koja nudi konkretne usluge radi 30 posto ljudi. “Administrativne radnike se uzimalo i putem agencija. Oni ljudi koji su radili operativne poslove preko agencije njima su ponuđeni ugovori na određeno i oni više nisu na burzi. Nama je cilj minimizirati agencijski rad i on se ne može korisiti za trajna radna mjesta”, poručila je Benčić dodajući da se ne smije kolektivnim ugovorima ugovarati niža prava za radnike koji rade preko agencija.

“Ako je itko neprijatelj poslodavcima, to ste vi, napravili ste suprotno od onog što govorite. U ZOR ste stavili da svi poslodavci moraju vodiit elektroničku evidenciju koja neće dovesti do bolje kontrole rada. Kako se do sad lagalo na šihtericama, tako će se sad i na ovom. Stavili ste dodatni teret svima, zbog šnicle ste zaklali kravu. Administrativni teret svima jer niste sposobni stvoriti inspekcijsku službu koja može kontrolirati”, kaže Benčić, a Paviću je, kada je pokušao ponovno istaknuti dobre strane novog zakona, spočitnula i da je “neopterećen činjenicama i istinom”.

Pavić je Benčić rekao kako bi ona ukidala kapitalizam, a ona njemu da je ZOR alat zaštite radnika, a ne stvaranja gospodarskog okruženja. Zaiskrilo je i zbog plaćanja rada od kuće za koji Benčić kaže kako nije uopće plaćen. Pavić je rekao kako se sposobnost lijevih vidi na primjeru zagrebačkog smeća pa da građani mogu na tom primjeru vidjeti i kako bi vodili državnu politiku. Benčić je poručila kako trava ne raste tamo gdje prođe HDZ pa je nabrojala da u Slavoniji nema ljudi, a Pavić je odgovorio da je očito tako jer Slavonija “glasa za vas”.

