Petrušić o problemima u radu Hitne: Funkcioniramo na temelju pravila koja se donose preko noći

Tomislav Petrušić, predsjednik udruge Hitna uživo 194, gostovao je u Newsnightu. S našom Ivanom Tomić je komentirao probleme u zdravstvenom sustavu.

Petrušić naglašava važnost donošenja zakona o hitnoj medicini, ističući da je to jedina ozbiljna služba koja još uvijek nema svoje pravno uređenje: “Mi funkcioniramo na temelju pravilnika koji se donosi preko noći”, kazao je dodajući: “Želimo nešto konkretno, da znamo tko što treba raditi, kakvi trebaju biti automobili koji su nam primarni te kakva oprema treba biti u njima. Želimo da imamo jednaku kvalitetu hitne medicinske službe na razini cijele Hrvatske. To bi nam taj zakon omogućio.”

Petrušić ukazao na probleme u radu Hitne, reagirao Zavod za hitnu medicinu BBŽ

Govori o različitim uvjetima rada u zavodima, ističući ulogu ravnatelja u oblikovanju tih uvjeta: “Naš zavod nije nešto bajan. Već godinama smo u problemima te nemamo nadstandard koji imaju neke druge županije, koje ulažu više novca. Ulaže se jako malo novca, a za taj novac se onda kupuju loši automobili. Ravnatelj će, ako dobije 2 milijuna kuna, kupiti 4 automobila samo da ima što više novih vozila, a neće gledati kakva je njihova kvaliteta.”

Upitan koji su potencijalni rizici loših vozila, odgovara: “Ako vozilo ima običan teretni ovjes, odozada će biti neudobnije. Bit će vibracija i ležaj će skakati. Naravno da je to potencijalno opasno za pacijente, pogotovo ako ima ozljedu kralježnice, politraumu ili plućni edem. Takvo vozilo mu može samo naštetiti.”

Hitnjaci se oglasili o ženi koja je umrla nakon šest sati čekanja hitne

Otvoreno je progovorio o problemima u vlastitom zavodu, Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije: “Prije dva tjedna smo dobili dva vozila. Stavljeni su u pogon početkom ove godine. Ja nisam radio, ali djelatnici u Daruvaru su vidjeli da nešto ne valja s ovjesom i vidjeli su kod prve intervencije da nešto skače. Na teretni ovjes stavljeni su zračni jastuci koji se stavljaju kod teretnih vozila na zadnju osovinu. Kod većeg tereta, oni amortiziraju težinu vozila. Bili su previše napuhani i radili su veće trenje i veće vibracije”, kazao je.

Postavlja se pitanje što će se dalje događati.

“Ravnatelj je s ovim napravio još veći problem. Jučer je na javnoj televiziji prvi put rekao da je bio problem s ovjesima. Dosad je to izbjegavao, a ljudi to vide i nisu glupi. Imam svoju viziju života i ideale i nema šanse, kada znam da sam u pravu, da ću popustiti. Ako me mislio zaplašiti, kao djelatnika i kao čovjeka, napravio je kontraefekt. Još više ću iznositi u javnosti pravu stvar, a on se kao ravnatelj mora nositi s time. Ako ne može, moj savjet je da što prije reagira i da mi otkaz”, naglašava Petrušić.

“Ja mogu slobodno reći da on meni, kao sindikalnom povjereniku, zabranjuje moje istupe. To protuzakonito. Ja sam tu da upozorim javnost, da upozorim pacijente. Meni je pacijent bitan, ako njemu nije, to je njegov veliki problem, a narudžbom ovakvih vozila i ovjesa, on pokazuje da ne misli na to”, dodao je.

