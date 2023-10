Ukazao na probleme u radu Hitne: Pacijenti koji trebaju našu pomoć mogli bi biti zakinuti

Podijeli :

Tomislav Petrušić, predsjednik udruge Hitna uživo 194, gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je govorio o stanju u zdravstvu.

U posljednje vrijeme, Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije suočava se s brojnim izazovima.

Nakon objavljene vijesti kako bi Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, ispostava Bjelovar, uskoro trebao započeti s pregledom hitnih pacijenata u ambulanti koje im pošalju s Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, cijelu situaciju komentirao je medicinski tehničar Tomislav Petrušić.

“Našli smo se u situaciji gdje politika, osim što kadrovira radna mjesta, zadnja tri ili četiri tjedna si daje i malo više ovlasti pa su počeli ulaziti i u samu struku”, kazao je dodajući: “Povod ovoga je jedan sastanak naših rukovodećih ljudi iz Zavoda za hitnu medicinu s ljudima iz bjelovarske bolnice i hitnog bolničkog prijema, gdje je bio i župan Marko Marušić. Tema je bila da se pacijenti iz hitnog bolničkog prijema, koji su trijažne kategorije četiri i pet (pacijenti koji su mogli svoj problem riješiti kod doktora obiteljske medicine), prebacuju u vanbolničku hitnu.”

Topolnjak: Hitna pomoć bi se mogla bolje organizirati da ima više zaposlenih

“To bi značilo da bi pacijenti koji su prve i druge kategorije, morali čekati dok se u ambulanti obrađuju pacijenti. Upravo bi pacijenti koji trebaju našu pomoć, zbog kojih mi i jesmo vanbolnička hitna, bili zakinuti po pitanju izlaska naših timova”, objašnjava u razgovoru s našom Ninom Kljenak.

“Tu je odigrana strana politike gdje je župan rekao da ako se to ne odradi, da će se morati zahvaliti nekome na suradnji… Ne znam što je župan time htio reći”, kazao je.

Nakon sastanka, radnici su se sastali u Bjelovaru, gdje su jasno rekli da su protiv toga. Na sastanku je prisustvovalo oko 20 djelatnika, nakon čega je pozvan novi sastanak, bez predstavnika radničkog vijeća Zavoda: “Tamo su naši rukovodeći ljudi okrenuli priču da ćemo mi to ipak raditi. Vjerojatno je politički pritisak urodio plodom. Kolegu i mene se prozvalo bundžijama, a spomenula se i opomena”, ispričao je Petrušić.

Upitan koliko mu može naštetiti ovaj istup, Petrušić odgovara: “Nije to prvi put. U prošloj vlasti sam dobio opomenu pred otkaz. Prvi put sam se malo trgnuo, ali sada mi je to već postalo normalno. Nije me strah. Štitimo struku, a žalosno je to što politika kod nas ulazi u zdravstvo.”

Planira i upozoriti ministra. Upozorio je vijećnike županije, kojima je poslao mail, na koji je dobio jedan odgovor, od člana HSLS-a: “Od drugih vijećnika nisam dobio ništa, ali u redu, nije prošlo ni 48 sati. Dat ću im vremena”, kazao je.

Oglasio se i Most

Savjet za zdravstvo Mosta također upozorava na odluku uprave Bjelovarsko-bilogorske županije kojom se, kažu, ionako preopterećen hitni bolnički prijem, dodatno usporava pružanjem zdravstvene skrbi nehitnim pacijentima 4. i 5. trijažne kategorije i tako gubi dragocjeno vrijeme tima za intervenciju prema pacijentima 1. kategorije koji su životno ugroženi i svaka minuta je od životne važnosti.

Pozivaju Ministarstvo zdravstva da istraži okolnosti ove štetne prakse, kao i navodnu raširenost diljem Hrvatske, te prekine bezakonje i samovolju županijskih uprava za zdravstvo i zaštiti interes zdravlja i sigurnosti pacijenata.

“Naime, pacijenti 4. i 5. trijažne kategorije nisu hitni te se prema pravilima struke rješavaju u ordinacijama obiteljske medicine tijekom radnog tjedna, vikendom i praznikom u dežurnim ambulantama u domovima zdravlja. Ista pravila struke usvojile su udruge zdravstvenih stručnjaka te i objavile medijima koncem 2021. Premda donositelji ove odluke opravdavaju svoj postupak pozivajući se na odluku Ministra zdravstva iz 2019. o funkcionalnoj integraciji između zdravstvenih ustanova (Zakon o zdravstvenoj zaštiti čl. 36., st 7.) radi obavljanja djelatnosti hitne medicine, ovdje istome nema mjesta jer nije riječ o dijagnostici i liječenju hitnih pacijenata kako je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno”, kažu u priopćenju Mosta.

„Stoga je ova odluka uprave za zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije opasna i za hitne i za nehitne pacijente, hitnima se može oduzeti dragocjeno vrijeme, a nehitne pacijente vraćaju na pregled ispostavama izvanbolničke hitne medicinske pomoći. Znači vraća ih se iz bolničkog hitnog prijema i ne upućuje da da traže zdravstvenu zaštitu na pravom mjestu, već lutaju sustavom bezuspješno, ne nalazeći rješenja svom problemu“, ističe Savjet za zdravstvo Mosta.

