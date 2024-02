Pitali smo mlade HSS-a i Možemo što misle o migrantima, ali i o Vučiću

Podijeli :

Bruno Šagi iz HSS-a i Borna Lozo iz stranke Možemo! u Newsnightu su s Ivanom Tomić razgovarao o temi migracija, temi na kojoj se ove inače ideološki ne toliko udaljene stranke, bitno razlikuju.

Komentirajući prvo spaljivanje fašnika u obliku Aleksandra Vučića u Kaštel Starom, zbog čega je srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić uputio prosvjednu notu Veleposlanstvu RH u Beogradu, izrazili su nešto drugačije stavove.

Srbija poslala Hrvatskoj prosvjednu notu zbog paljenja lutke s Vučićevim likom na karnevalu

“Očekuje se da se spaljuju odgovorne i javne osobe i za njih treba vrijediti viši nivo kritike. Mislim da je primjereno spaljivati one koji su odgovorni za bijedu u kojoj ljudi žive, za razliku od manjina i ugroženih”, rekao je Borna Lozo.

Bruno Šagi, pak, smatra da nikakvo spaljivanje nije prihvatljivo: “U kontekstu liberalne demokracije nije prihvatljivo da se bilo tko na simboličan način spaljuje, bila to osoba koju volimo ili ne, to je neprihvatljivo.”

Migracije

Razlažući ukratko ideologije HSS-a i Možemo Šagi je istaknuo da je HSS stranka centra koja okuplja članove i lijeve i desne ideologije. “Prije svega smo stranka hrvatskog naroda bez da smo članovi europske grupacije”, rekao je.

“Dezinformatori ciljaju na teme koje dijele, poput migracija” U Sloveniji se u prošloj godini udvostručio broj ilegalnih migranata, najviše ih dolazi iz Hrvatske

“Vodimo svoju politiku, ali ne možemo biti isključeni od svijeta, nedavno smo postali članica Europskih zelenih”, nadovezao se Lozo. Međutim, Šagi je na to odmah uputio kritiku:

“Što se tiče pomladka Europskih zelenih, kad sam kao mlađi aktivist bio kod njih, oštro sam osudio činjenicu da su Hrvatsku optužili za genocid u Srebrenici dok Možemo i dalje ide u taj krug europskih stranaka koje na dnevnoj razini kritiziraju položaj Hrvatske.”

HSS: Fokusirati se na iseljeništvo i njihove potomke

Šagi o migracijama ističe da se događaju oduvijek, no oni bi se koncentrirali na hrvatsko iseljeništvo, odnosno potomke onih koji su iseljavali još od 19. stoljeća, uglavnom u Južnu Ameriku:

“Migracije se događaju u svijetu otkad postoji čovjek i nezaustavljive su. Ako se bez dokumenata prelazi država, to može biti opasnost, pogotovo u ovakvoj situaciji rata na Bliskom istoku. Ilegalni migranti su za HSS neprihvatljivi u Hrvatskoj i oštro smo protiv toga, podržavamo i veći broj policajaca na granicama. S obzirom na razvoj situacije u budućnosti, spremni smo i na dijalog oko drugih opcija poput vojske.”

“Pitanje je na što se misli kad govorimo o ilegalnim migracijama”, rekao je Lozo i dodao: “Možemo ne zagovara ilegalne migracije. Smatramo da je uloga države osigurati legalne načine na koji osobe koje nemaju izbora, koje bježe od bijede i represije, da im se stvori okvir za legalnu radnu dozvolu ili zaštitu. Neki ljudi nemaju izbora i za njih se mora osigurati legalan boravak.”

“Kolega miješa termine. Ilegalne migrante imamo, imamo izbjeglice, ali najčešće su ilegalni migranti ekonomski migranti, a ne nužno izbjeglice”, dodao je Šagi.

Komentirajući činjenicu da mnogi koji dođu na granicu, nemaju ni priliku prijeći legalno jer ne dobiju sve informacije niti potrebne dokumente, Šagi je rekao:

“U Velikoj Britaniji se nedavno pojavila kontroverzna tema jer su britanski premijer i vlada u Ruandi potpisali sporazum prema kojem bi se osobe koje su ilegalno ušle, a traže azil, prebacile u Ruandu da tamo prođu procese. Mislim da će se mnoge države povesti za tim primjerom. Italija je pokazala incijativu za sličnu suradnju s Albanijom.”

Kako će izgledati novi europski Pakt o migracijama? “I najnaivnijima je sada jasno…” Zabrinjavajuće istraživanje: Evo na što se najviše žale strani radnici u Njemačkoj

Lozo je spomenuo i tržište rada: “Kad govorimo o Hrvatskoj, tržiše rada ima potrebu za stranim radnicima. Sad imamo da je sve na poslodavcu, država se izuzela, kao i u mnogim stvarima vlada nema hrabrosti. Inspekcija rada nije na adekvatnoj razini za nadzor kvalitete rada. Država mora preuzeti ulogu i aktivno donositi intergracijske politike i politike koje omogućavaju legalan boravak osoba i međunarodnu zaštitu.”

Možemo: Moramo stvoriti uvjete da ljudi tu žele ostati ili vratiti se

“HSS se zalaže za migracijsku politiku u dva smjera”, istaknuo je Šagi: “Prvo da se usmjeravamo prema Hrvatima u inozemstvu i potomcima emigranata iz 19. i 20. st. Dosta ljudi iz Južne Amerike želi doći u Hrvatsku i oni misle da bi Hrvatska trebala ići u smjeru da se potomcima Hrvata olakša povratak i to kao stranka podržavamo. Drugi smjer je da smo glasni po pitanju integracije stranih radnika u društvo jer sad imamo situaciju da ako uđete u pekaru, naići će te na prodavače koji ne znaju hrvatski. Oni ne mogu pratiti vijesti, život im je težak. Mislimo da bi stranci koji dolaze trebali naučiti hrvatski, te da bi Hrvatska trebala graditi interkulturne centre na lokalnim razinama.”

“Meni to zvuči kao bajka jer imamo priču da ćemo vratiti Hrvate iz dijaspore od devedesetih”, kazao je Lozo i dodao: “Toliko se dugo o tome priča, gdje su ti ljudi? Što god netko mislio, može to zvučati lijepo, ali od mi od 1990. vraćamo dijasporu, a to je posve nerealno. Potrebno je stvarati uvjete u ovoj zemlji da ljudi tu žele živjeti, da imaju veće plaće. Mi uslijed propalog društvenog sustava imamo masovno iseljavanje i sad želimo vraćati dijasporu…”

Lozo ističe da je mržnja usmjerena prema strancima a ne prema vlasti, specifičan diskurs desnice: “To radi huškačka desnica kad osjet strah, šire paniku i tako računaju na glasove.”

Na koncu su prokomentirali borbu za glasove na izborima, konkretno na primjeru Ivana Pernara koji odlazi ispred srednjih škola.

“To je jako opasno i činjenica da ga toliko puno mladih podržava i prati, možda je jedna od najvećih tragedija hrvatskog obrazovnog sustava pod vlašću HDZ-a koji mladima ne omogućuje razvoj kritičnog ramzišljanja”, rekao je Šagi.

“Osuđujem bilo koga tko za osobne ciljeve koristi maloljetnike, a to se događa. To je upravo ta hušačka desnica, ona nema rješenja, zna samo osuđivati, slali bi seoske straže na granice. Treba čuti te mlade i ući u dubinu stvari. Potreban nam je građanski odgoj jer je u interesu vladajućih imati politički nepismene osobe”, zaključio je Lozo.

