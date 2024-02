Zabrinjavajuće istraživanje: Evo na što se najviše žale strani radnici u Njemačkoj

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Jedinstvena studija Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) odgovorila je na pitanja o tome što strani radnici u Njemačkoj očekuju, žele i kakva su im iskustva.

Naime, Njemačka treba doseljenike jer je njezino stanovništvo sve starije. Već sada posvuda nedostaje stručne radne snage. Zato je cilj njemačke vlade učiniti zemlju interesantnom za kvalificirane radnike iz inozemstva.

Uz pomoć portala “Make it in Germany” (hrv. Ostvari uspjeh u Njemačkoj), OECD je kroz 2022. i 2023. proveo anketu nad oko 46.000 stranih radnika i došao do brojnih saznanja, prenosi Deutsche Welle.

U Njemačkoj još uvijek 700.000 praznih radnih mjesta, gospodarstvo spašavaju strani radnici

Najvažnije zemlje podrijetla ispitanika su Turska (13 posto), Indija (10 posto) i Kolumbija (devet posto), a po četiri posto ispitanika dolazi iz Egipta, Alžira, Argentine, Meksika, Filipina i Rusije.

Muškarci čine 75 posto ispitanih, a među njima ih je 75 posto visokoobrazovanih. Od njih je pak trećina završilo magisterij ili doktorat. Visoki udio, oko 60 posto, ima najmanje osnovno znanje njemačkog jezika, a svaka treća osoba čak i viši stupanj.

Iako im je svima Njemačka atraktivna za zaposlenje, svaki treći ispitanik se žali na iskustva s njemačkim doseljeničkim sustavom.

Kao glavni razlog za razmišljanje o odlasku u Njemačku većina ispitanika je navela nadu u dobre šanse na poslu i u karijeri. Također se često navode i sigurnost, dobar zdravstveni sustav, demokracija i pravna država, dobar obrazovni sustav te dobre šanse za partnera ili člana obitelji.

Većina (59 posto) je životom u Njemačkoj “prilično zadovoljna” ili “vrlo zadovoljna”. Posebno pozitivno su vrednovali kvalitetu života, njemačku kulturu i mentalitet ljudi, kao i kulturu dobrodošlice u Njemačkoj.

Strani radnici jedva čekaju novi zakon: “Uskoro ću biti vaš građanin, bit ću i ja “hrvatski”!”

Kod ispitanika nezadovoljstvo se osjeća pri kontaktima s uredima za strance, ali i plaćom te općenito financijskom situacijom (40 posto). Velik broj ispitanika je izrazio zabrinutost da bi u Njemačkoj mogao postati žrtvom diskriminacije i rasizma.

Oni koji su za trajanja ispitivanja došli u Njemačku i rade u njoj čak kažu da je realnost puno gora nego što su mislili. Njih više od polovice kaže da su diskriminirani kod traženja stana. Vrlo mnogo njih, skoro 40 posto, izvijestilo je i o iskustvima s diskriminacijom i rasizmom u trgovinama, restoranima ili na ulici.

Bolja iskustva od očekivanih ispitanici su imali samo s policijom i školama koje polaze njihova djeca.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Objavljen popis plaća: Radnici u Njemačkoj zarađuju najviše u ovim zanimanjima Liječnik objasnio koju hranu treba izbjegavati kako biste snizili kolesterol