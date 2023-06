Vidović: Bilo je očekivano da Možemovci neće Grbina za premijera

Podijeli :

Predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović u našem je Newsroomu upozorio da plaće državnih dužnosnika nisu rasle deset godina te se založio da se i o tome pokrene ozbiljna rasprava bez, kako je rekao, demagogije.

Tu je temu Vidović pokrenuo komentirajući izjavu predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića koji je u odgovoru premijeru Plenkoviću istaknuo kako smatra da su plaće ministara i premijera premale za odgovornost i obveze koje imaju.

Njemačka povećava iznos minimalne plaće. Evo za koliko i kada!

“Kad već govorimo o plaćama, plaće političkih dužnosnika se nisu mijenjale 10 godina jer su koeficijenti dužnosnika i službenika razdvojeni. A jasno je da baš nije politički oportuno povisivati, posebno uoči izbora, sam sebi plaće… Ali u pravu je Dobronić kad kaže da ne može ministar u jednoj zemlji u kojoj očekuješ da odgovorno obavlja taj posao, biti potplaćen – teško za te plaće možeš dobiti kvalitetu. Događa se sada da državni tajnici imaju manje plaće od ravnatelja uprava kojima su nadređeni”, istaknuo je Vidović.

Na pitanje treba li onda povećati plaće političarima, Vidović odgovara:

“To treba dovesti u vezu s ozbiljnim relevantnim parametrima, može se povezati s rastom BDP-a, s rastom plaća državnih službenika ili prosječnom plaćom… Svojevremeno kad sam kao ministar boravio u Italiji, imao sam tjelohranitelja. Gledao sam njegove naočale, dopale su mi se, ali sam mu rekao “To je za mene preskupo.” Ispalo je da ima jednu i pol moju plaću. Moja prva ministarska plaća 2000. je bila 23.000 kuna, mi smo je skinuli na 14.000. Nisam mogao tada dobiti nikoga da mi vodi HZMO jer nisam mogao ponuditi dobru plaću”, istakno je dodajući:

“To treba riješiti lišeno demagogije i dovesti u vezu s ozbiljnim parametrima.”

Za njega odluka Možemo! o tome da ne ide u koaliciju sa SDP-om nije iznenađenje.

“Bilo je očekivano da Možemo! neće prihvatiti Peđu Grbina kao kandidata za premijera. Meni je važnije u cijeloj priči da se ta cjelokupna politička paradigma pokuša nadomjestiti jednom ozbiljnom alternativom. A način na koji funkcioniraju oporbene stranke je isti način na koji funkcionira HDZ. Ovdje imamo borbu različitih ega, partikularne interese”, kaže Vidović.

Dobronić odgovorio Plenkoviću: Moja plaća je veća od one koju je premijer naveo

Hrvatskoj 30 godina nedostaju dvije ključne reforme, one pravosuđa i uprave, i to je glavni razlog zašto Hrvatska zaostaje. Istaknuo je i to predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović komentirajući u Newsroomu N1 televizije najavljeni prijedlog Zakona o plaćama državnih i javnih službenika.

“Ovo što se sada radi je vrlo pragmatičan potez jer se Vlada u NPOO-u obvezala napraviti takav zakon. Pravi bi motiv trebala biti reforma uprave. Ovo je iznuđena priča, donosi se zbog novca iz EU a ne zbog istinske želje da se sustav uredi”, istaknuo je Vidović.

Naveo je kao primjer ocjenjivanje za koje se u Zakonu predviđa da ga provodi neposredno nadređeni rukovoditelj.

“Tom ocjenom ta osoba utječe jako, čak do 30 posto na plaće zaposlenika. I to se tako postavlja u državi u kojoj se javna uprava zapošljava po babi i stricu, žene, tetke, strine, ljubavnice… Ostaviti samo jednom rukovoditelju da bez ikakvih kriterija daje ocjenu nečijeg rada – nije dobar put”, zaključuje Vidović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Profesor usporedio broj turista s prošlom godinom: “Brojke su frapantne” Upaljen Meteoalarm! Stiže novo nevrijeme, dijelovima zemlje ponovno prijeti tuča Dijele se otkazi zbog novog zakona? Pogledajte što kaže predsjednica sindikata