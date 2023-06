Profesor usporedio broj turista s prošlom godinom: “Brojke su frapantne”

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Željko Garača s Ekonomskog fakulteta u Splitu gostovao je u Dnevniku N1 gdje je komentirao divljanje cijena i može li se ono odraziti na turističku sezonu.

Garača smatra kako su se mnogi polakomili. “Poneseni rezultatima prošle turističke sezone i najavama da će ova biti bolja je mnoge navela na drastično poskupljenje cijena. No ovo ne sluti na dobro. Ja sam usporedio brojeve koliko je stranih turista ušlo u Hrvatsku protekla dva vikenda i taj broj je frapantno manji, četiri puta manji”, rekao je.

Pitali smo turiste je li Hrvatska skupa, pogledajte što kažu

“To se mora odraziti na potražnju. Građani zapadne Europe su dobro informirani o cijenama i znaju da smo jedna od skupljih destinacija. Međutim, turizam nije samoposluga pa da možete uspoređivati cijene kao u u dva trgovačka lanca, turizam je doživljaj. Dio gostiju je počeo kalkulirati, poglavito Nijemci koji se nalaze pred recesijom. Morat će doći do spuštanja cijena, neki hotelijeri već idu u tom sjeru”, dodao je.

“Poduzetnici ne misle o guštima domaćeg turista nego da zarade što više i da prodaju po što većoj cijeni. Kada ne bude onih koji će to kupovati po datoj cijeni on će to prodavati. Problem Splita je da te cijene često ostaju i nakon sezone”, napominje Garača.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.