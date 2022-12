Podijeli :

Izvor: N1

Hoće li zbog "nestvarno spore" obnove iz Vlade otići ministar graditeljstva Ivan Paladina ili je riječ o medijskim spekulacijama uoči druge obljetnice razornog petrinjskog potresa kako tvrdi premijer. To, ali i najvažnije političke događaje u 2022. godini u Newsroomu je komentirao politički analitičar Žarko Puhovski.

Druga je obljetnica razornog potresa na Baniji, ljudi su treću zimu u kontejnerima, a premijer Andrej Plenković nedavno je spoznao da je obnova “nestvarno spora”. Premijerovom izjavom počela su nagađanja znači li to odlazak ministra graditeljstva Ivana Paladine.

Plenković o Paladini: Čini mi se da ste dobili zadatak loviti ministre na špici Paladina za N1: Ako se kritika premijera odnosi na mene, ne moram biti ministar

“Obnova je stvarno spora, ne nestvarno. Imate nešto što pokazuje problem – gradonačelnica Petrinje hladno govori da treba razgovarati s nadležnima, da stvari ne idu tako loše, zagorski župan smatra da ne idu loše… Druga ili treća razina funkcionara je zadovoljna. Ovdje se ne radi o njima, ali pokazuje koliko su ti funkcionari pogubili vezu sa stvarnosti. Gradonačelnica Petrinje bi trebala urlati ako radi za građanstvo”, komentirao je Puhovski pa se osvrnuo na oporbu:

“Politički gledano, glupa oporba će tražiti da se zamijeni ministar i opet će se stvoriti privid da se radi o jednom ministru, a ne o Vladi. Pametna oporba bi rekla da se ne radi o ministru, nego o Vladi. Nakon dvije godine, tri ministra, ne može više biti da je jedna osoba odgovorna, nego se radi o Vladi. Plenković je izgubio glasanje o obuci Ukrajinaca za četiri glasa zato jer u parlamentu nisu htjeli da dobije sve. Puno je isporučio ove godine, zaista, ali on gubi bitno s obnovom, ovo je ogromna rupa”.

“Hrvatska proživljava šok – ima više novca nego što može potrošiti”

“Ne trebate biti stručnjaci, hodam po ulici i vidim što se događa u Zagrebu, slabo. U Petrinji ni to. Ljudi skupljaju dane i noći u kontejnerima. Jedna škola je obnovljena i to, naravno, novcima izvana. I tu je šok koji Hrvatska proživljava zadnje tri-četiri godine – imamo više novca nego ga možemo trošiti. Fundamentalno smo se osramotili kao društvo, nacija, država koja nije u stanju potrošiti novce koji su na raspolaganju. Nešto se sad počelo raditi, ali trebalo je napraviti listu prioriteta. Ministar Paladina ne može ništa napraviti, on bi doista morao biti Superman da iznenada nešto promijeni jer očito je sve ušlo u neku kolotečinu. To se sve zajedno treba bolje organizirati”, zaključuje Puhovski o obnovi.

Hrvatska uskoro ulazi u eurozonu i Schengen. Premijer kaže da je ovo godina isporuke, navodi tu i Pelješki most.

“Prvo, premijer ima razloga za zadovoljstvo jer je najdugovječniji premijer u Hrvatskoj povijesti i to nešto znači. On je tu stabilnost s kojom nas je gnjavio uspio razmijeniti u neke uspjehe, euro jest uspjeh, Schengen jest uspjeh. Ja nisam mostom tako oduševljen, neki jesu, ali ok. I to je njegov uspjeh. Priče da su ranije vlade nešto činile su priče za malu djecu. Najbitnije za Schengen i euro je odradio Plenković i njegova Vlada. Ali, opet ću reći – obnova. Živjeti u kontejneru je problem, ali za tri mjeseca će se na Polineziju samo s osobnom. On je učinio neke stvari simbolički i realno važne, ovo sa Schengenom će ja mislim biti iznimno važno. Nigdje nisu maknuti granični prijelazi. Oni postoje i po potrebi se aktiviraju, ali bit će velika stvar već sad poslije blagdana, na izlasku iz države, skijaški tjedan će se osjetiti, to je strašno važno. Euro mi se čini važnim, rješavamo se kune, veliko mi je olakšanje jer smo se riješili ustšakog simbola i neke svari će biti jednostavnije”, rekao je Puhovski.

Ipak, Hrvatska je i dalje pri dnu EU-a po standardu, a među najgorima smo i po korupciji. Je li pljačka u INA-i najveća dosad?

“Ne mislim. Mislim da je napuhana. Velika je afera, ali je financijski konsolidirana da je novac vraćen što je strašno važno. To je afera neusporediva s aferama nakon Agrokora, u političkom smislu. Ovdje će biti lova vraćena, neće biti velikih očekivanja, dok na su na drugim stranama nedostajale i nestale milijarde. Puno veća afera je da se nije znalo reći je li ili nije interes Hrvatske da se zatvori sisačka rafinerija. A svi se ponašaju da otud slijede stvari same po sebe. Početna točka bi se trebala ustanoviti. Ne znamo što se s INA-om događalo svih tih godina, to mi se čini velikim problemom, a s druge strane imali ste otužno inzistiranje da se s iz treće razine odlučivanja u INA-i zaključi kako Vladu treba smijeniti jer oporba nije imala zbilja pojam što da radi i to je bilo potpuno promašeno”, odgovara Puhovski.

Hajdaš Dončić: Pitanje je je li ministar Paladina uopće imao političku podršku Ekonomisti najvećih hrvatskih banaka prognoziraju kakva će biti 2023.

“Plenković je na rubu toga da funkcionira kao jednostranački kontrolor Hrvatske”

Ističe da se uporba u 2022. pokazala nesposobnom.

“O tome nema spora. Plenković je na rubu toga da funkcionira kao jednostranački kontrolor Hrvatske. Ima jasnu svoju većinu, ovi drugi mogu pričati što hoće. Bio je na rubu i da ih dobije s pričom o Ukrajini koja je drugorazredno pitanje u odnosu na financije i sve druge priče. Damo mu ili ne damo da ima sve u urkumama, pitala se oporba. I nisu dali sve i opet se oporba osramotila. Pokazala je abnormalan strah od Milanovića i imala nesuvisle argumente. Prvi put ste imali da desničarska ekipa javno kaže da su kukakivce, oni su uvijek bili mačo borci, sad se boje da bi krenuli napadi na Hrvatsku jer bi 100 ljudi došlo na obuku. Vlada je u pravu, ali je ocijenila da je Plenkovićeva nadmoć prevelika – ako si i u pravu, previše je. Mislim da je to bio motiv”, smatra Puhovski.

Predsjednik Zoran Milanović jedini je otvoreni protivnik Plenkovića u zadnje dvije godine. Je li on jedina oporba?

“On je objektivno jedina oporba jer je toliko glasan da popunjava medijski prostor. Plenković jedobro rekao – Milanović je tjedan dana bio u Čileu, imali smo mira. Ali je propustio da na tome stane pa je počeo pričati o njemu. To i Milanović radi. Kad je u pravu u nekim stvarima, kao što je u pravo da Grlić Radman u Bruxellesu nije smio preuzimati neke ovlasti, onda počne o njegovom tati i ne znam čemu sve ne i sve se raspadne. Milanović zloćudno djeluje na javnost. Konačan paradoks – mi nemamo dva značajna političara koji su sličniji od Plenkovića i Milanovića – po svjetonazoru, u naobrazbi, egu…. Po pitanju BiH su u istoj poziciji, vojnim pitanjima isto jer Milanović je prihvatio avione pa se sjetio artiljerije koju bi Plenković odmah uzeo u obzir da ovaj nije napadao Banožića. Nisu ljevičar nasuprot desničara, konzervativac nasuprot progresivca, centralist decentralista. Oni su iz iste familiji. Oni su pravi slučaj Abela i Kaina, braće koja će se pobiti upravo jer su braća i to nas kapacitira kao društvo”, zaključuje Puhovski..

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.