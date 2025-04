Tomislav Tomašević: Osijek može donijeti GUP bez Ministarstva, Zagreb ne može

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovnu konferenciju za medije.

“Potpisao sam jučer odluku o odabiru vezano za izradu studije izvodivosti analizu troškova i koristi za mogućnost spaljivanja goriva iz otpada na tržištu, kao i mogućnost uspostave energane, odnosno kogeneracijskog postrojenja”, započeo je Tomašević pa dodao:

“Centar za gospodarenje otpadom ćemo graditi na Resniku. Postoji idejni projekt koji je prezentiran javnosti i očekivani početak radova su krajem sljedeće godine. Međutim, ostat će jedan dio u Centru za gospodarenje otpadom kao i u drugim županijama, a to je gorivo iz otpada. I za to gorivo iz otpada smo htjeli napraviti studiju da vidimo isplati li se graditi vlastitu energanu. Bile su četiri prihvatljive ponude i odabrana je najpovoljnija ponuda. Očekujemo do kraja godine da bismo imali studiju izvodljivosti.”

Što se tiče druge odluke, on je vezana uz radove izgradnje tramvajske pruge po Heinzelovoj ulici.

“Donesena je odluka o poništenju, za javnu nabavu gradnje tramvajske pruge po Heinzelovoj, jer je ekonomski najpovoljnija ponuda bila za 40 posto veća od procijenjene vrijednosti.”

Uvjeren sam da bi 90 posto političara na mom mjestu, s obzirom na to da su izbori lokalni za pet tjedana, donijeli odluku da ipak uzmu 20 milijuna eura skuplju ponudu i da idu ti radovi dalje, ali nisam 90 posto političara i smatram kako je moja odgovornost da odgovorno upravljam gradskim novcem”, naglasio je.

“Bez obzira na to što ćemo ovako izgubiti nekoliko mjeseci, donesena je odluka o poništenju i ide se na novi postupak javne nabave odmah”, izjavio hahaje.

Komentirao je i GUP.

“Ministarstvo nije pružilo nikakve odgovore zašto nismo dobili suglasnost, nisu pružili odgovore po čemu konkretno je prijedlog izmjena i dopuna GUP-a neusklađen sa Zakonom o prostornom uređenju i graditeljstvu, što je jedino i njihova nadležnost. Ministarstvo može gledati upravo usklađenost Zakona u odnosu na taj Zakon. Šest mjeseci nakon što je GUP bio u Ministarstvu, tek sada su odlučili pitati neka druga javnopravna tijela, je li GUP Grada Zagreba usklađen s drugim zakonima, što nije praksa, niti vidimo da je tako definirano u postojećem zakonu.”

Podsjetio je kako Grad Osijek za svoj GUP suglasnost ne treba dobiti u Ministarstvu.

“Grad Zagreb treba. Ovo nije u skladu s praksom i Zakonom, a imali su i šest mjeseci ranije za to napraviti. To je usporavanje donošenja GUP-a”, ponovio je.

Kazao je i da bi GUP bio usvojen još prije nekoliko mjeseci, da je bilo volje, ali je i ponovio da neće odustati, bez obzira na prepreke.

