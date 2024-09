Plenković kritizirao Milanovićevu politiku prema Hrvatima u BiH: “On je čovjek koji je drukao za Komšića”

Hrvatski premijer Andrej Plenković je u utorak u Koprivnici rekao da Zoran Milanović ima pogrešnu politiku prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nakon što je predsjednik u subotu kazao da se njih dvojica moraju dogovoriti kako Hrvatima u BiH pomoći da im se vrate elementarna prava jer političko Sarajevo to "ne zanima".

“On je čovjek koji je išao na predizborne skupove i drukao za (hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića). Kakav kredibilitet možeš imati ako si dolazio tamo i govorio: ‘Ja sam za Komšića’ ili ‘Smanjivat ću broj Hrvata izvan Hrvatske i njihova mjesta u Saboru ću ukinuti skroz’?”, kazao je Plenković.

Dodao je da on sam cijelo vrijeme ima “istu politiku prema Hrvatima u BiH i prema cijeloj BiH”.

Milanović je u subotu rekao da političko Sarajevo “i njegovi sponzori, to je Ured visokog predstavnika i američka ambasada, ne zanimaju bosanskohercegovački Hrvati već tko je šef tajne službe i kako surađuje s Amerikancima u suzbijanju militantnog islama”.

Plenković je u utorak ocijenio da “ta naknadna pamet malo kasni”.

“Na koji način se on bori? Danas? Nakon drukanja za Komšića u crvenim SDP-ovim šuškavcima na skupovima u Sarajevu, dolazi u Sarajevo na način da ih vrijeđa. I onda što radi? Kreira otpora kod njih i animozitet prema Hrvatskoj”, poručio je Plenković.

Naglasio je da “to može podržati samo netko tko apsolutno ništa ne prati”.

Na pitanje novinara o tome postoje li izgledi da će se do predsjedničkih izbora otvarati ili rješavati pitanje rotacije veleposlanika, Plenković je kazao da su “šanse izvanredne da s (predsjedničkim kandidatom kojeg podržava HDZ) Draganom Primorcem riješimo sve što ovaj (Milanović) blokira”.

“Mi smo na najzdraviji mogući način 2020. predložili listu ljudi koji su 90 posto bili u sustavu. On je to odbacio i rekao fifty-fifty (pola-pola) i nakon toga se nismo maknuli zbog njegove blokade. Nema te fifty-fifty podjele, nije postojala između bilo kojeg ranijeg predsjednika i vlade. Kasnije, sve što uslijedilo s brojnim uvredama, difamacijama, lažima na osobnoj razini prema vladi …, to ima svoju cijenu”, kazao je Plenković.

