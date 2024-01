Škare Ožbolt: Nije pravo pitanje zašto se štrajka, nego zašto Vlada nije ispoštovala dogovor

Podijeli :

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt komentirala je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem dva vruća pravosudna krumpira: Štrajk sudaca i izbor novog glavnog državnog odvjetnika.

Udruga sudaca i Ministarstvo pravosuđa dali su dijametralno suprotne ocjene koje se tiču broja sudaca koji sudjeluju u štrajku. Škare Ožbolt kaže da smatra da je u štrajku daleko veći broj sudaca nego što to prikazuje Ministarstvo. “Ročišta se odgađaju, ali odmah se zakazuju nova i to je kroektno. Nije pravo pitanje zašto se štrajka, nego zašto Vlada nije ispoštovala dogovor iz svibnja prošle godine. Prva faza je bila novčana i to je ispunjeno, a druga faza je bila donošenje zakona o indeksaciji i uvođenje platnih razreda. To nije donešeno kako je rečeno i umjesto da se o tome sada razgovara, ako je Vlada imala objektivan razlog za nedonošenje zakona, da se sjela sa sucioma i zatražila novi dogovor… Sad pljušte kojekakve izjave, oni su dobili dovoljno, ne treba im više, potpuno se stvari svode i vuče se razloge koji ne odgovaraju pravoj argumentaciji. Stvorena je potpuno nepotrebna nova kriza i opet smo u jednoj lošijoj poziciji, svi rezultati koji su i napravljeni u pravosuđu se ruše…”, govori Škare Ožbolt.

“Ministar je tu da rješava probleme pravosuđa. Premijer je zadnja instanca, ona do koje se dođe kad treba donijeti konačnu odluku. On je tu da razgovara s predsjednikom Vrhovnog suda, što se također nije dogodilo. Zašto postoje ministri nego da pomiču stvari prema naprijed u svom resoru, ako to sve mora raditi premijer, onda ministri ni ne trebaju.”

O premijerovoj izjavi da suci mogu štrajkati i 10 godina što se njega tiče, Škare Ožbolt kaže da ga treba podsjetiti kako Vlada nije ispoštovala dogovor koji je sklopila. “Ako Vlada ne poštuje dogovore, što mi očekujemo”, pita se.

I ovaj će štrajk ostaviti posljedice na efikasnost pravosuđa, koja ni sad nije baš najbolja, upozorava bivša ministrica. Potpuno iracionalnim i nekorektnim smatra to što se nije dogodio susret i razgovor predsjednika Vlade i predsjednika Vrhovnog suda. “Uopće mi nije jasno zbog čega je to tako. Ako predsjednik Vrhovnog suda nije željeni izbor predsjednika Vlade, to se ne mora pokazivati na takav način. Obveza im je i odgovornost prema građanima i zemlji da sjednu”, kaže.

“Umjesto da troši energiju na traženje kvalitetnog rješenja, Vlada ide u najavu represije, što je potpuno nelogično. Pogledajte druge države gdje su se događali štrajkovi sudaca. Ti štrajkovi su trajali puno duže nego kod nas i uspjeli su u cijelosti. Najgore će biti ako ovaj štrajk dođe do Europskog suda, to ne bi bilo dobro za pravosuđe”, govori bivša ministrica. Ponavlja i kako smatra da Vlada gubi energiju ne nepotrebne i besmislene stvari, a trebala bi sve snage upregnuti da nađe rješenje.

Što bi se dogodilo ako ovaj slučaj dođe do Europskog suda? “Taj sud bi mogao donijeti one odluke koje su već bile dogovorene prošle godine, jednostavno natjerati Vladu da ispuni svoj dio dogovora”, kaže. Prema njenim riječima, Europski sud može narediti da se donese zakon koji veže plaće za troškove života, ali ne može odrediti kolike će biti te plaće.

Izbor glavnog državnog odvjetnika

Na pitanja o izboru glavnog državnog odvjetnika i njihovom ispitivanju pred saborskim Odborom, Škare Ožbolt kaže kako je Sabor mjesto na kojemu se mogu postavljati sva pitanja. Kaže kako ne vjeruje da je Zlata Hrvoj Šipek išta namjerno tempirala kako bi spriječila izbor Ivana Turudića za svog nasljednika. “Svaki detalj je bitan, vrlo sam znatiželjna koga će Vlada na kraju predložiti, ali ne vjerujem da će si dopustiti još jednu nepotrebnu blamažu”, kaže.

O tome koliko će novom glavnom državnom odvjetniku biti teško, bivša ministrica pravosuđa kaže kako optužnica za slučaj Agrokor ostaje teška crna mrlja na radu DORH-a. “Cijeli taj sustav odlučivanja u DORH-u treba dobro posložiti. Veliki su izazovi pred novim državnim odvjetnikom. Tko god bude izabran, imat će pune ruke posla”, zaključuje bivša ministrica.

