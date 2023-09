Plenković okuplja koalicijske partnere: Tko će tražiti smjenu šefa HEP-a?

Podijeli :

Raste pritisak na predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da tri mjeseca nakon izbijanja afere "plin za cent" i ilegalne gradnje vile na Hvaru smijeni predsjednika Uprave HEP-a Franu Barbarića, ovaj put to ne traži samo oporba, nego i neki koalicijski partneri. Sastanak s partnerima premijer održava danas.

Sastanak koalicijskih partnera održava se u 13 sati u Banskim dvorima, nakon čega su predviđene izjave za medije.

Podsjetimo, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, koji u saborskoj većini ima dva zastupnika, poručuje kako Barbarić mora otići.

“Mene tu više muči dio vezan za njegovu vilu. Ako je jedno tijelo države utvrdilo da je on protupravno izgradio kuću i dva puta je dobio nalog da ju sruši, to su neosporno utvrđene stvari. Mislim da je tu problem da šef Uprave HEP-a bude osoba koja je to napravila. U ovom trenutku je medijski za nas vladajuće to puno štetnije od plina. Kako to više braniti?” rekao je nekidan Hrebak na N1.

Partneri pritšću Plenkovića, nakon Hrebaka još jedan traži smjenu šefa HEP-a

I predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, čija tri saborska zastupnika drže većinu Vladi, kaže da vjeruje da se odgovornost za aferu u HEP-u napokon utvrdila i kako je vrijeme da se taj teret skine s leđa Vlade i koalicije.

Na pitanja o smjenama, Andrej Plenković je u ponedjeljak rekao da je u domeni Vlade, a ne njenih partnera, to da odlučuje o smjenama u HEP-u. Kaže i kako ga šef HEP-a Frane Barbarić ne drži u šaci. “Ne”, kaže i dodaje da treba šire razmišljati i pogledati ulogu HEP-a u paketu mjera.

