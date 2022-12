“Plenković savršeno utjelovljuje ljudsku prokletost koju HDZ ima u svom kodu”

Podijeli :

Izvor: N1

Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković gostovala je u N1 Newsroomu gdje je komentirala sporu obnovu na Baniji.

Na pitanje o tome tko treba otići zbog prespore obnove na Banovini koja ni dvije godine nakon razornog potresa nije pokazala rezultate, Orešković odgovara: “Očito treba otići onaj tko je birao Paladinu i ministra Horvata prije njega, kao i sve ostale ministre koji se indirektno u svojim resorima dotiču obnove. Ovoj Vladi Andreja Plenkovića obnova do sada nije bila interes, a građani i ljudi i njihove sudbine nisu ni prije zanimale niti ovu niti prethodne vlasti.”

Plenković o Paladini: Čini mi se da ste dobili zadatak loviti ministre na špici Plenković: Vrijeme će pokazati koliko Schengen olakšava život građanima Baniju u dvije godine pogodilo više od 16.000 potresa

Komentirajući činjenicu da je gradonačelnica Petrinje poručila građanima da pokrenu samoobnovu jer se preko države proces previše oduži, saborska zastupnica kaže: “Sada je vlast službeno putem gradonačelnice iz redova HDZ-a građanima poručila da se snađu sami jer je i HDZ-u valjda jasno da se stvarnost uvelike razlikuje od one slike koju je tako slatkorječivo do sada opisivao Andrej Plenković. Mislim da je ta realnost i njega malo zaskočila.”

“Prije svega, nije obnova nestvarno spora. Obnova je sama po sebi nestvarna jer je nema! O tome se radi – nema je. A ova poruka “obnovite si sami” vraća cijelu priču na početak onako kako su mnogi u trenutku donošenja prvog zakona i predlagali. Dakle, da država ponudi jedan dio servisa te da rasporedi sredstva koja su bila na raspolaganju iz EU fondova, donacija, državne blagajne, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave… i da uspostavi kriterije podjele sredstava samim građanima koji bi se u ove dvije godine već nekako i snašli.”

Podsjeća da se rijetko kad čitava javnost udružila da svoje znanje, prijedloge i kapital da Vladi na raspolaganje. “No, ta sebičnost, ta prokletost – to je fundamentalna ljudska prokletost koju očito HDZ u svom unutarnjem kodu ima, a Andrej Plenković to savršeno utjelovljuje i nosi, je govorila stalno – ja, ja, ja i samo ja”.

Iz Vlade poručuju da će sljedeća 2023. godina biti godina obnove. Na pitanje vjeruje li u to, Orešković kaže: “Ne vjerujem. Treba vidjeti koji su to razlozi zašto je nije bilo i do sada. Ako su to administrativni kapaciteti, onda se to također neće riješiti preko noći. Ako je to manjak radne snage, mehanizacije, organizacijskih sposobnosti, to su također problemi koji se ne mogu tek tako riješiti.”

Donosi li 2023. strukturne reforme?

“Provođenje, u sadržajnom smislu, stvarnih strukturnih reformi značalo bi konačan kraj i prestanak postojanja HDZ-a. Od kroja izbornih jedinica koje pogoduju dobivanju većeg broja glasova u onim izbornim jedinicama gdje tradicionalno pobjeđuje HDZ, a stanovnika je tamo manje u odnosu na recimo neke dalmatinske jedinice. Pa do pretjeranog broja županija i općina koji su protočni bojleri za uhljebljivanje mahom HDZ-ovih kadrova. Imamo 555 gradova i općina. Takva teritorijalna razmrvljenost stvara kapilarice korupcije na nižim razinama i to je razlog zašto korupcija cvijeta.” Jedina promjena koju Orešković očekuje je provođenje obnove Petrinje zbog parlamentarnih izbora.

“Za obnovu Banije zaslužili smo jedinicu, ali za prihvaćanje Ukrajinaca peticu” Drugi Božić u kontejnerima na Baniji: “Je li to život? Nije, ali živjeti moram” Vidaković: Paladina nije doveden da nešto napravi, već da ništa ne napravi

Plenković je 2022. godinu nazvao godinom isporuke. “On isporučuje ono što su započele Vlade, ne samo HDZ-ovog predznaka. Plenković je nastavio tračnicama koje su već bile uspostavljene.”

Komentirala je činjenicu da Rumunjska i Bugarska nisu ušle u Schengen zbog toga što nisu dovoljno učinile po pitanju borbve protiv korupcije. “Nekako se uspjelo sakriti pred relevantnim tijelima EU-a da je Hrvatska podbacila na tom polju puno više od ove druge dvije države i da je upravo u Plenkovićevom mandatu borba protiv korupcije doslovno puštena s lanca time što su eutanazirana ključna antikorupcijska tijela.”

Ankete pokazuju da HDZ ima dvostruko jaču podršku od svih drugih opcija. “Oporba nije dovoljno artikulirana. Postoje nepremostive razlike u strankama. Ne mogu Vam ovog trena reći što će biti s Centrom. Mislim da će sigurno u nekim temama biti nužno približavati pojedine grupacije. Morat ćemo inzistirati i na reformi izbornog zakonodavstva”, zaključuje Orešković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.