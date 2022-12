Podijeli :

Ekonomist Neven Vidaković u Novom danu govorio je o obnovi Banovine.

Vidaković je komentirao i nagađanja o smjeni ministra Ivana Paladine.

“Sad će Paladina biti kažnjen, ali on nije doveden da nešto napravi, već da ništa ne napravi. I onda će opet veliki premijer reći da to tako ne može i dovest će novog ministra i sve ono što smo ranije govorili će se ostvariti. Novi vladin plan mjera će biti sve ono što su predložili profesor Vladimir Čavrak i njegova grupa još prije nekoliko godina i to će se napraviti”, smatra Vidaković.

Jedite je češće: Ovo je najbolja namirnica za mozak Ministar Paladina komentirao nagađanja o odlasku s funkcije

Dodaje kako će se i u medijima vrlo brzo promjeniti termin, pa se više neće govoriti o obnovi Banovine već o revitalizaciji Banovine i prestat će se pričati o tome da treba obnoviti samo kuće, već se početi govoriti o tome da se mora dogoditi revitalizacija.

“Tko profitira od tog nerada”

Na pitanje je li obnova bila politički blokirana da bi se u nju intenzivno krenulo u vrijeme izbora, Vidaković kaže kako se ne bavi politikom. “Ali ne znam kakav bi čovjek dopustio da tisuće ljudi “ko ćukci” žive dvije godine. To je pitanje za psihologe, sociologe. Ali postavlja se logično pitanje za što se to dosad nije napravilo”, pita se Vidaković i dodaje da na društvenim mrežama postoje fotografije Japanaca koji nakon potresa u nekoliko dana obnove most, zgradu, ulicu, a kod nas u dvije godine, u državi koja, kako se priča, ima fascinanatan građevinski sektor, ne može takve stvari napraviti. “Mora postojati odgovor na ono temeljno zašto, tko profitira od tog nerada”, kaže Vidaković i pita: “Zašto obnova mora biti politička odluka, to je rutinska stvar. Zašto je svaka odluka u ovoj državi politička?”.

A na pitanje kako je moguće da se nakon dvije godine obradi samo 40 posto zahtjeva svih onih koji su izgubili domove u potresu, Vidaković kaže da je očigledno netko rekao da se to ne radi.

Ovih 5 navika izbjegavajte ako imate više od 60 godina i želite biti zdravi Odbrojavanje je počelo: Evo kada će iPhonei morati imati isti punjač kao svi

“Pa zna se kako se upravlja. Paladina se pohvalio kako tri puta tjedno ima interne sastanke. Na internim sastancima se napravi nekakav izvještaj, a po tom izvještaju se prati koliko se nečega realiziralo. Kod obnove je teško pratiti, jer ne može se točno znati koliko će se obnove realizirati točno u datum. Ali nakon što ste uspostavili proces da se podnose zahtjevi, možete pratiti koliko se zahtjeva obradi. Kristalno je jasno da se dvije godine na tome uopće nije radilo”, kaže Vidaković i dodaje da je iz izjava ministra Paladine vidljivo kako doslovno nije ništa radio. “Pitanje je kakav premijer to dozvoli”, kaže Vidaković.

“To je način na koji mi upravljamo svime”

Komentirao je iskoristivost sredstava iz fonda solidarnosti za koje smo morali tražiti produženje.

“Da je nekome bilo stalo do toga, to bi bilo napravljeno ekstremno brzo, s obzirom na to da nikome nije stalo, nije bilo napravljeno. Sad kad je stalo, sad ide brzinom svjetlosti. To je način na koji mi upravljamo sa svim. Rezultat toga je ovo što imamo”, smatra ekonomist.

Poslao je poruku oporbi. “S obzirom na to da ništa nisu shvatili oko obnove, otkrit ću im tajnu: imat ćemo izbore ove godine”, rekao je Vidaković.

Važni sustav u državi u velikoj krizi, postoji način kako je riješiti Gužve u bolnicama, haraju dišne zaraze. Infektolog: Preklopile su se 3 epidemije

Smatra kako su premijer Plenković i njegovi ministri i HNB lagali i da su imali nesreću da ih je netko uhvatio u laži.

“Sjećate se one priče koju su ponavljali da kad uđemo u euro da će nam pasti kamatna stopa, da ćemo imati velike stope rasti, da ćemo kad uđemo u Schengen eksplodirati BDP, to jednostavno nije točno. Sad kad imate laž, morate kreirati još veću laž i onda je najbolje da to bude apstraktna laž. Sad više nitko ne govori o padu kamatnih stopa, već da će nam biti bolje nego u Mađarskoj”, kaže Vidaković i dodaje da je logična ekstenzija toga: “Što se svi vi žalite bolje vam je nego u Somaliji”.

“Premijer je uhvaćen u ekonomskom trenutku kojeg ne može izdržati, jer stvari postaju evidentno loše. I sad imate još jednu serviranu laž, a to je Njemačka će ući u recesiju, ali da mi nećemo ući u recesiju. Kako je moguće da svaki šok koji je bio u Europi, poizitivan i negativan, da je kod nas amplituda bila deset puta veća. Kako će Njemačka imala recesiju, a da mi nećemo, što će njemački građani koji gube posao doći na Jadran i trošiti kao ludi?”, primjećuje Vidaković i kaže kako ćemo i mi imati ekonomski pad. Dodaje i kako u takvim situacijama kad građanima pada standard, kako se mora narodu dati nešto politički opipljivo.

“A jedina opipljiva politička stvar je obnova. Ne samo Andrej Plenković i Boris Vujčić već i cijela Europska ekonomska infrastruktura zamjerila se najgorim ljudima na svijetu i sad oni dolaze po svoje. A to su trgovci obveznicama. Ne postoje opasniji, krvoločniji ljudi od trgovaca obveznicama. I sad kad su oni slomili Centranu banku Engleske shvatili su da mogu slomiti Europsku centralnu banku i pitanje je samo koliko je potrebno sile da se sruši cijela struktura europskog državnog duga”, kaže Vidaković i dodaje da je to jedan od razloga zbog kojeg kamatne stope enormno rastu.

“U Italiji se na dvije godine zadužujete po tri i pol posto. Što mislite koliko će te se u Hrvatskoj zaduživati”, primjećuje Vidaković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.