Izvor: N1

Premijer Andrej Plenković našem je Elviru Mešanoviću odgovorio na pitanje da objasni svoju jučerašnju izjavu da Vladu ruše i neki vanjski faktori.

Neki kažu da je to paranoja političke klase, rekao je Mešanović premijeru.

“Samo neka prate što se zbiva po Europi, vlade, demonstracije, narativ…”, rekao je Plenković.

Upitan jesu li to ruski utjecaji, Plenković je našem novinaru odgovorio: “Vi ste pametan dečko, vi ćete to sami zaključiti.”

Podsjetimo, Plenković je nakon jučerašnjeg sastanka Predsjedništva HDZ-a ponovio stav da je oporba istragu o plinskom biznisu u Ini iskoristila za igrokaz u Hrvatskom saboru s ispitivanjem bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića “gdje bi se stvorila nekakva slika i predtekst za rušenje Vlade”.

“To uopće nema nikakve dileme, to je sve orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska. To je jedino pitanje o kojem još trebamo malo detaljnije povesti računa, ali i to ćemo ispitati”, rekao je.