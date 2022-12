Podijeli :

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović u N1 Studiju uživo komentirala je obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i eventualne ustavne promjene, a na koncu se osvrnula na kritike koje su uputili Mati Rimcu oko robotaxija.

“Bit ćemo naravno protiv”, rekla je Katarina Peović komentirajući glasanje u Saboru za, odnosno protiv obuke ukrajinskih vojnika i dodala: “Od početka imamo stav mirotvorne politike koja je izazvala burne reakcije u HDZ-u i označena je kao putinofilija, ali slažem se da je riječ o iritantnoj pozi koju zauzima Andrej Plenković, koja je poza briselskog birokrata koji nešto obećaje bez da ima konsenzus u društvu i gazi svako mišljenje naroda. Važna mu je samo vlastita karijera i pozicija koju nema problema platiti i nedemokratičnošću u svojoj zemlji.”

“Na stranu to koliko zapravo možemo pomoći ukrajinskoj obrani, kad se postavi pitanje što biste vi sad napravili, treba biti pošten i reći da rješenja sadašnjeg sukoba neće donositi Radnička fronta kao što nije donijela ni uzroke rata, ali je važno upozoravati na nešto na što su upozoravali socijalisti u Prvom svjetskom ratu, Rosa Luxemburg, kad su izglasavali ratne kredite da je mirotvorna politika nema alternativu. Ona se vodi u miru, u ratu se ne može voditi, ali ona nema alternativu”, istaknula je.

Premda smatraju da je procedura protuustavna, rekla je da nemaju problem odgovoriti na postavljeno pitanje i da će se u Klubu dogovoriti za strategiju te hoće li se uopće pojaviti na glasanju. Na pitanje je li to na tragu predsjednika Zorana Milanovića koji će se suzdržati od uplitanja, rekla je: “Tu se slažemo da je njegova politika nešto razumnija.”

Pravo na pobačaj

Govoreći o ustavnim promjenama istaknula je i pravo na pobačaj za koje će se, kaže, zalagati da se vrati u Ustav.

“U ovome opozicija mora biti jedinstvena i ne treba pristajati na HDZ-ove ucjene. Za dvotrećinsku većinu treba dogovor. Drago mi je da je progresivna opozicija stala na našu stranu po pitanju povratka pobačaja u Ustav. Važnost toga ne moram posebno naglašavati u trenutku užasnih prijetnji ženskim pravima. Imamo ljude koji se mole na ulicama Hrvatske, idući korak je zabrana pobačaja. Važno je vratiti pravo koje su žene izborile stoljetnim borbama. Imali smo jedan od najprogresivnijih Ustava, 1990. je to pravo bilo u nacrtu da bi ga po nalogu Kaptola izbacili. Jako nam je važno vratiti to pravo, u Francuskoj se to tek uvodi. Ako imate 60 posto prizivača savjesti, imate uskratu pobačaja zapravo. Ovo je prilika da se opozicija ujedini i da ne popuštamo na ucjene HDZ-a.”

“Sljedeći korak je referendum ako se ovo ne izglasa u Saboru”, dodala je Peović.

Prozivke Rimca

Komentirajući kritike koje dobivaju zbog prozivanja za transparentnost poslovanja Mate Rimca, Peović je objasnila:

“Isto su govorili da Radnička fronta ne može podnijeti tuđi uspjeh kad smo prozivali Todorića. Nemamo problema s razvojem taksi vozila u privatnom biznisu. Ali ako imate javne novce, novce građana, kao političari moramo upozoravati. Upozorili smo da se novci moraju trošiti transparentno, da Sveta Nedelja lažira zapisnike gradskog vijeća i izbacuju se iz zapisnika dijelovi gdje gradonačelnik traži izbacivanje rečenica koje ga kompromitiraju. Da je Rimčevom ocu, HDZ-ovom tajkunu, obećano da će dobiti na natječaju prostor u Svetoj Nedelji. Javni natječaj pada u vodu. Mi smo to objavili, gradonačelnik je neprimjereno reagirao da bih ja trebala promijeniti terapiju. Pitali smo ministra gospodarstva kako je moguće da se jednom poduzetniku tako pogoduje, da se krše rokovi (homologacija Nevere). Ključno pitanje, pa da se i stavi po strani hoćemo li 2024. imati 700 robotaxija na zagrebačkim ulicama, postavljamo pitanje – treba li nam to? Korisnije bi bilo ulaganje u javni prijevoz, recimo razvoj baterija za autobuse bismo podržali. Mnogi tehnolozi upozoravaju na pitanje sigurnosti i da sumnjaju da ijedna firma može prihvatiti toliki rizik jer vozilo ne može prepoznati mačku, dijete…”

