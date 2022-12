Podijeli :

Predsjednik Republike Zoran Milanović u utorak boravi u Dubrovniku gdje je odao počast braniteljima grada. Nakon toga komentirao je aktualna pitanja.

Komentirao je smrt umirovljenog generala Miljavca.

“Ma užas. Moj dobar znanac, mogu reći i prijatelj. Puno smo razgovarali zadnjih desetak godina. Bio je uvijek u dobroj fizičkoj spremi. Korona ga je povukla natrag i kako je tvrdoglav, nije to htio priznati. I pao je, nitko nije vidio kako. Fizički je radio na viljuškaru. Jutros sam baš bio jadan kad sam to čuo”, rekao je predsjednik.

Komentirao je lažne dojave o bombama.

“Locirati i uhititi. To su očito ljudi koji nemaju ta sredstva na raspolaganju, ali imaju kapacitet da siju strah među ljudima, a to je kažnjivo. Locirati, uhititi i procesuirati”, ističe.

Predsjednik u tome ne vidi nikakvu vezu s Ukrajinom.

Obuka ukrajinskih vojnika

“To nisu ustavne promjene, to je jedna drska agresija i brahijalni seljački nasrtaj na hrvatski ustav. Nije prvi, ali vidjet ćemo. Ja bih uvijek poslušao gdje je narod. Poslušao, a onda donio odluku. Narod razmišlja još negativnije o tome”, govori Milanović.

“Nitko normalan ne navija za Rusiju. Pomoći na taj način ne možemo. Ta misija je pravno upitna. Za mene je Europska unija nakon svih ovih godina prije svega jedna trgovinska asocijacija. To nije obrambeni savez, niti će ikad biti obrambeni savez. Postoji NATO i postoji EU”, dodaje predsjednik.

Milanović ističe da članak 42. Sporazuma o EU govori o tome da EU može imati ove vrste misija samo izvan članica EU-a.

“Dakle, ne može biti na teritoriju zemlja članica. To naprosto nije predviđeno”, objašnjava.

“Svi ti pokušaji su se pokazali protuprirodnima, u odnosu na ono što Europska unija jest. Negdje treba znati gdje je granica. Ako se previše namećeš, odmetnut ćeš se od ljudi. Sljedeće će vjerojatno biti uniforme Europske unije, ja je neću nositi”, rekao je Milanović.

Milanovića kaže da je ovo je krivi način za Europu.

“Postoji NATO i postoji Europska unija u kojoj očito ne postoji ta vrsta volje i poriva da se bavi obrambenim pitanjima”, kaže.

“Prije svih direktiva i regulacija hrvatski Ustav koji jasno kaže kakva je procedura donošenja odluka. To samo nekome tko je završio A kategoriju u autoškoli u Čajniću nije jasno da se o takvim situacijama mora konzultirati i tražiti privola, u protivnom je cijela situacija ništava”, dodao je.

Treba li sazvati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost?

“Apsolutno. Ovo je jedna od tema koja intuitivno mora ići na takve sjednice. To je sve izginorirano. Plenković je predlagao sjednicu u danu kad je Rusija napala Ukrajinu, tad to nije imalo smisla. Sad je došlo vrijeme kada moramo razgovarati i donositi odluke o važnim stvarima. Sad pošalješ svog ministra s instrukcijama u Bruxelles, da prekrši Ustav i zakon. Vratiš se natrag i kažeš zastupnicima – sad se zna tko se kome dopada. To je vrsta moralne ucjene”, kazao je predsjednik.

Svjetsko prvenstvo u Kataru

“Hrvatska je postala jedna od reprezentacija i kad igra čudo, pobjeđuje. Kao Nijemci nekad. Hrvatska sad mala je u situaciju kad igra tak – tak, dobila je. To se vidjelo na prestravljenim licima Japancima koji su pukli od straha. Zaslužili su pobjedu”, komentirao je Milanović utakmicu Hrvatske i Japana na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

“Čovjek je obranio tri penala. Želim mu protiv Brazila toliko složenosti, posloženosti i hladnoće. Jer znanje ima. Ovo drugo su sitne razlike koje na kraju znače razliku. Ali Gvardiol.. Neka ga nogometni bog čuva”, dodao je.

“Krvavo će bit. Bit će stresno. Imam dobre želje. Inače ne volim tu vrstu vašarskog prenemaganja kad se zabije gol. Nekad su se ljudi veselili od srca. Sad su to neki plesovi, kreveljenja. To ponižava protivnika”, rekao je predsjednik.

