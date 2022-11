Podijeli:







Izvor: N1

Redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci i ravnatelj Zavoda Andrija Štampar, član Gradskog odbora SDP-a i v.d. šefa zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić gostovao je u Pressingu gdje je govorio o gradskoj organizaciji, stanju u SDP-u, ali i općenito u državi.

SDP i Možemo u pregovorima su oko novog koalicijskog sporazuma. “Na zadnjem Gradskom odboru donijeli smo odluku o pregovorima, imenovali tim i radnu grupu, radimo na prijedlozima. Tad ćemo s partnerima ispregovarati i onda slijedi potpisivanje sporazuma o suradnji”, objasnio je Branko Kolarić i dodao:

VEZANA VIJEST Ahmetović: Plenković je Sanaderov sljedbenik i MOL-ov referent

“Neke točke će ostati, neke nove ćemo uvesti. Dogovorili smo se da o konkretnim stvarima nećemo javno. Dogovorili smo se da se sporazum mora mijenjati. Sporazum je tako napravljen da se revidira jednom godišnje.”

Komentirajući izbacivanje bivšeg šefa gradske organizacije Viktora Gotovca iz stranke rekao je:

“Ne bih puno o Viktoru Gotovcu. Kao organizacija povezani smo s nekim idejama i imamo pravila ponašanja. Kad se to krši, onda postoje posljedice. Viktor je znao što radi i ima posljedice. Problema u Zagrebu je strašno puno, ne bih puno gnjavio s tim, ali puno ih je na svim razinama. Od otpada, prometa, urbanizma… Grad se u proteklih 20 godina nije baš bavio tim vitalnim temama.”

Što se promijenilo u Zagrebu?

Na pitanje što se dosad u Zagrebu promijenilo, Kolarić je objasnio: “Ono što smo zatekli pri preuzimanju je ZG Holding pred bankrotom. Situacija u kojoj na svim razinama je niz problema, teško je takav sustav brzo promijeniti. Znam da u ovom trenutku ljudi mogu biti ljuti zbog ovog s otpadom, radimo na razdvajanju, pa promet… Svega smo svjesni i radit ćemo na tome.”

Smatra da se Peđa Grbin ne treba petljati u pregovore s Možemo: “On ima zadatak Glavnog odbora da na nacionalnoj razini radi koaliciju za nacionalne izbore. On nema funkciju u gradskoj organizaciji, nema što raditi u pregovorima oko gradskog sporazuma.”

VEZANE VIJESTI “Grlić Radman se gurnuo u prvi red k’o mali priglupi štreber i digao prstiće” Plenkovića na aktualcu zasuli pitanjima: “Postavit ću vam jedno space shuttle”

O problemu otpada i što misli o modelu kojim se taj problem pokušava riješiti, Kolarić je rekao:

“SDP-ovci koji su na funkcijama, bili su na javnim natječajima kao svi ostali. U mom slučaju mislim da mi je stranačka iskaznica bila otegotna okolnost. Puno kritika prihvaćam, ali rade se dvije stvari paralelno – promjena navika ljudi (razdvajanje) i zbrinjavanje otpada s čim još nismo krenuli, a jako je važno. To ćemo u ovom sporazumu konkretizirati. Svaka promjena je teška. Zahtjevno je, ali siguran sam da Zagrepčani žele čist grad. Ovo je proces. Radi se niz paralelnih procesa, iza toga postoji plan.”

Ističe da je model javnih natječaja ujedno i njegova najveća kritika vladajućima u gradu jer i nakon godinu i pol dana još sve funkcije nisu popunjene.

Danas je SDP na Odboru za imenovanje ulica, naselja i trgova predložio povratak Trga maršala Tita na mjesto današnjeg Trga Republike Hrvatske.

“Danas je to stiglo i uveden je u fond imena. To je ideološki moment i sjećanje što se dogodilo kad je taj naziv ukinut, kad su Bandić i Hasanbegović to ukinuli ucjenom i dio ljudi je ljut na to. Mislim da Josip Broz Tito ima mjesto u Zagrebu, da treba biti imenovano mjesto po njemu, ali nije to nešto s čim ćemo se konfrontirati. To znači, kad će se dodjeljivati imena, da će neko mjesto dobiti njegovo ime. Imamo problem roditelj-odgojitelj, to je neprihvatljivo, ženama se mora omogućiti majčinstvo drugačije, a ne da ih se makne s tržišta rada. Druga stvar opasna u Hrvatskoj je zabrana pobačaja i što ćemo onda raspravljati mogu li žene imati pravo glasa? Idemo unazad u nekim stvarima, slobodama i pravima za koje smo se izborili. SDP tu neće odustati. Josip Broz Tito ima mjesto u hrvatskoj povijesti. Da, to nije najvažnije pitanje za građane, gradu treba osigurati bolje funkcioniranje.”

“Ne volim Trumpovu politiku, cirkus…”

Kolarić kaže da raspisivanje unutarstranačkih izbora trenutno nije tema. O rastu rejtinga SDP-u kaže:

VEZANE VIJESTI Tomašević: Zadat ćemo rok onima koji još nisu uklonili kante s ceste Zagrebački proračun za iduću godinu 16,6 milijardi kuna

“Grbin je vođa vodeće stranke opozicije. Glavni razlog za smjenu Bernardića je bio gubitak izbora. Grbin sluša, ima tu kvalitetu da razmišlja o onome što ste mu rekli. 30 godina ne vidim u kojem se smjeru razvijamo, nego plešemo ne bi li se nekome zamjerili – to zamjeram Vladi.”

Dotaknuo se i retorike i politike predsjednika Republike Zorana Milanovića:

“Na retoriku između predsjednika, premijera i ministara ne gledam s odobravanjem. Ne volim politiku Donalda Trumpa, cirkus i kad se nazivaju životinjama jedni i drugi. U početku može biti simpatično, ali postane dosadno. Drugo, to legitimira takvu agresivnu retoriku. Ako državni vrh, ljudi koji trebaju biti primjer, oni legitimiraju da ta agresija postane legitimna.”

“On jest nabusit, energičan i strastven, ali neki potezi nisu u skladu s onim što ja kao SDP-ovac mislim i zastupam. Skrenuo je udesno na nekim stvarima. On ima svoju agendu i ideološke fokuse je malo promijenio”, dodaje o Milanoviću.

O sukobu predsjednika i premijera kaže: “Ne znam je li to smišljeni igrokaz za bildanje rejtinga ili se ponašaju kao tinejdžeri. Mislim da ljudi na funkcijama moraju odgovorno raditi. To nekad može biti simpatično, ali ako se stvari ne rješavaju, onda to nije dobro.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram