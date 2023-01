“Počet ćemo saznavati koje je ustupke učinio premijer, trebalo bi ga biti sram”

Podijeli :

Izvor: N1

Katarina Peović gostovala je u N1 studiju uživo i komentirala aktualnosti.

Komentirala je izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je oporbi poručio da je dio živog pijeska koji izmišlja temu o plažama da bi prikrili da su na strani Vladimira Putina.

“Da, premijera bi trebalo biti uistinu sram jer je sada sasvim očito da su se neki ustupci učinili, a sada ćemo početi saznavati i koji su se to ustupci učinili i što je naš premijer obećao potpuno netransparentno, nitko od nas ni ne zna o čemu se radi, a jedna od stvari je pitanje pomorskog dobra i plaža. Zakon o pomorskom dobru unosi mogućnost da se neke plaže okarakteriziraju kao javne plaže, a neke kao plaže koje nisu javne, i to je sukus zakona, koji donosi niz problema, kao što je založno pravo banaka nad koncesijom, što znači da će neke banke odlučivati tko će dobiti koncesiju u slučaju da koncesionar ne obavlja zadaće ili činjenica da je Sabor razvlašten da vlada, odnosno da Plenković dobiva mogućnost da dodjeljuje koncesije. Postavlja se i pitanje nije li to možda čak i onaj dogovor koji je netransparentno postignut s bankama vezano uz franak, a da ne govorimo o tome koji su ustupci koje smo morali ispuniti da bismo ušli u Schengen, jer nismo ispunili sve uvjete”, rekla je Katarina Peović.

Upitana ima li neke dokaze za te ustupke ili se radi samo o nagađanjima, Peović je rekla da je moguće da je riječ o nagađanju, ali da je činjenica da se sada doznaju “neke vrlo neugodne stvari”. “Dosad nije bilo klasifikacije plaža i sad imamo tu mogućnost. Ovdje će biti riječ o tome da nekima neće biti omogućen dolazak na plažu. Drugim riječima, ako čovjek ima pravo dizati privatne tužbe protiv čovjeka koji je došao sa šugamanom, onda ne možemo govoriti o slobodnoj i otvorenoj plaži”, rekla je Peović.

Dodala je i da su plaže “zadnje što nam je ostalo” kao i da je taj pristup javnom dobru u zemljama poput Italije, Španjolske i Grčke bitka koja je unaprijed izgubljena.

Komentirala je i činjenicu da premijer Plenković kad odgovara oporbi uvijek koristi glasanje o obuci ukrajinskih vojnika kao protuargument.

“Meni se čini da je i novinarima i javnosti jasno da je to verglanje jednog te istog neprestano već totalno izlizano, a mogu reći samo da je Radnička fronta konkretno već puno prije agresije Rusije na Ukrajinu upozoravala na štetnosti ruskog kapitala u Hrvatskoj, HDZ-u to nije smetalo, a čak i sad vidimo da ruski kapital dobije neke olakšice. Ta priča o putinofiliji mislim da je zadnji argument koji to nije Plenkoviću, jer više argumenata nema, on ne može odgovoriti na pitanja koja su se nagomilala”, rekla je Peović.

Objasnila je i zašto uporno Vladu naziva kvislinškom.

“Očito ih je to strašno zaboljelo i očito s pravom. Kad kažemo kvisling, naravno da mislimo eponim u semantici, pojam koji se vezuje uz ime norveškog političara koji je označen kao pojam koji postaje opći pojam za izdajicu vlastitog naroda. Godinama je oporba upozoravala da Plenković radi samo u korist vlastite karijere u Bruxellesu. Ne možemo dokazati da će taj briselski ćato otići u Bruxelles i ostvariti karijeru ili neće, nama je u Radničkoj fronti bilo jasno da to nisu politike za društvenu i radnu većinu i treba ih boljeti i te se politike moraju mijenjati”, rekla je Peović.

Dotaknula se i okršaja s HDZ-ovom Majdom Burić, koja joj je u Saboru poručila da ima rusoljubno srce, a vrlo vjerojatno i srboljubno.

“To naravno da ne može biti uvreda, reći nekome da je srboljub nije nikakva uvreda, ali je zanimljivo da se uz srboljuba tu našao i rusoljub i da je to nekakva gradacija. Nije mi drago slušati takve napade, čak je jedna dobra stvar izašla i toga, mislim da bi i srboljub i rusoljub prošli ispod radara, da zastupnica Burić nije prešla sve granice etičkog kodeksa, a to je nabacivanje blatom na srpsku nacionalnu manjinu. Toliko je toga da kad bi se stvarno pratilo, javnost bi se šokirala do koje je mjere zastupljen šovinizam”, rekla je Peović.

Što se tiče novog ministra graditeljstva Branka Bačića, Peović je rekla da će se obnova sada možda i dogoditi ubrzano. “Ona je politička činjenica, a ne pomoć ljudima na Baniji, koji su živjeli jako teško i prije potresa. Taj kraj je zaista devastiran, a HDZ je imao obraza, nakon što je oduzeo sve moguće poluge razvoja toga kraja, nakon potresa odustati od Banije, jer njih ne zanima Banija ni Hrvatska ni revitalizacija Banije ni gospodarski napredak. Ono na što su oni pristali je ta pozicija na začelju Europe koja je, kad se uspoređujemo s našom situacijom otprije 30-40 godina zabrinjavajuća”, rekla je Peović.

