Policija češlja splitski Vodovod

Jutarnji list objavio je krajem rujna da su radnici ViK-a, prema nalogu poslovođe, izvodili sporne radove na vodovodnoj mreži za koju nisu bili nadležni. Radovi su se navodno odvijali na najmanje tri lokacije u Kaštelima i Trogiru, a poslovođa Tomislav Taraš nakon internog nadzora premješten je na drugo radno mjesto. Četvorici radnika izrečena su upozorenja pred otkaz.