SUMNJIVI PRIKLJUČCI
Policija češlja splitski Vodovod
Kriminalistička policija provodi izvide u splitskoj tvrtki Vodovod i kanalizacija (ViK) zbog spornih vodovodnih priključaka za privatne investitore, nakon medijskih napisa o mogućim nezakonitostima, potvrdilo je u petak Županijsko državno odvjetništvo u Splitu.
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Odgovarajući na upit Hine, glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu Rene Laura potvrdila je da je tužiteljstvo naložilo Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, Sektoru kriminalističke policije, Službi gospodarskog kriminaliteta i korupcije, provođenje izvida. U odgovoru podsjećaju da je prema odredbama Zakona o kaznenom postupku postupanje tijekom izvida tajno.
Direktor ViK-a Ivica Perić kratko je komentirao da „izvidi idu svojim tijekom”. Prema ranijim informacijama, kriminalistička policija ispitala je neke zaposlenike tvrtke koji bi mogli imati saznanja o spornim radovima.
Internim nadzorom utvrđene nepravilnosti
Perić je ranije potvrdio da je internim nadzorom tvrtke obuhvaćeno područje Solina, Kaštela, Trogira, Klisa i Podstrane. Na tim lokacijama, prema njegovim riječima, nije utvrđena neovlaštena potrošnja vode, dok su ostale okolnosti predmet policijske istrage.
Internim nadzorom utvrđeno je ukupno 20 prekovremenih sati kod četvero djelatnika te neovlašteno korištenje službenog vozila na dvije sporne lokacije. Prema Perićevim riječima, pokrenut je postupak naplate troškova korištenja vozila od djelatnika, a provjerom skladišnih evidencija nije utvrđeno izdavanje ni korištenje materijala ViK-a izvan evidentiranih radnih naloga.
Kazao je da su prema četvorici djelatnika poduzete radnopravne mjere zbog nepravilnosti u evidenciji radnog vremena i korištenju službenih vozila. Završno izvješće o internom nadzoru s prikupljenom dokumentacijom ViK je 2. listopada predao nadležnim institucijama.
Detalji spornih radova
Jutarnji list objavio je krajem rujna da su radnici ViK-a, prema nalogu poslovođe, izvodili sporne radove na vodovodnoj mreži za koju nisu bili nadležni. Radovi su se navodno odvijali na najmanje tri lokacije u Kaštelima i Trogiru, a poslovođa Tomislav Taraš nakon internog nadzora premješten je na drugo radno mjesto. Četvorici radnika izrečena su upozorenja pred otkaz.
Prema pisanju Jutarnjeg lista, jedan od investitora izjavio je da je izvođaču platio radove, dok je drugi također naveo da je dao novac, ali nije precizirao iznos. Treći je izjavio da nije plaćao radove te da vodovodna linija prolazi preko njegova zemljišta.
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