Policija otkrila detalje lude potjere u Maksimiru: Lopovi su pokušali bježati, pa porazbijali 7 automobila

Zagrebačka policija oglasila se o jučerašnjoj potjeri za skupinom lopova.

Sve je kulminiralo nešto prije 21 sat kada su policajci uočili sumnjivce u automobilu koji je stajao na križanju zaustavljen zbog crvenog svjetla.

Do sada su utvrdili da se za upravljačem nalazio osumnjičeni 35-godišnjak. Išao je Maksimirskom prema istoku. S njim su u automobilu bila još trojica putnika, muškarci stari između 19 i 34 godine.

Budući da se vozilo sa sumnjivcima zaustavilo na križanju Maksimirske i Mandlove ulice policajci su taj trenutak iskoristili da im priđu i pokušaju uhititi.

Bjegunci nisu odustali

Procijenili su da je rizik minimalan jer je automobil stajao. U idućem trenutku legitimirali su se i naredili vozaču da izađe. No on se na to oglušio te pokušao bježati oštetivši čak sedam vozila koja su također stajala pred semaforom.

Policajci ipak uspijevaju savladati bjegunce, te ih privesti na kriminalističko istraživanje.