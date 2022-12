Politička novinarka: “Ono što Putin radi – to je spaljena zemlja”

Podijeli :

Izvor: N1

Politička novinarka Mirjana Rakić, gostujući u N1 Newsroomu, komentirala je događaje koji su obilježili 2022. godinu.

Invazija na Ukrajinu

Godinu za nama obilježio je rat u Ukrajini. “Ja mislim da Putinu ni u primisli nije bilo da bi rat mogao toliko dugo trajati i s druge strane, da će se Zapad ujediniti. To je apsolutno šokiralo Putina. Nije se očekivalo da će ukrajinski narod odgovoriti toliko motivirajuće, što je i logično jer oni brane svoju zemlju, i da će imati takvog predsjednika – ne nekoga tko će u prvom tjednu rata nestati iz zemlje, nego nekoga tko vodi taj narod, tko se bori svakim danom i tko je tijekom rata i na vojnom i na političkom polju jako puno postigao.”

Ističe da je Zelenski uspio dobiti podršku širom svijeta: “Ta golema pomoć koja se stalno slijeva, čini Ukrajinu vrlo respektabilnim protivnikom.”

S druge strane, smatra da je Putin napravio dosta pogrešaka: “Ono što on sad radi – to je spaljena zemlja. On uništava sve redom, što je zapravo, možda ludo zvuči, znak slabosti kada krenete tako uništavati apsolutno sve. To znači da se više ne možete odrediti.” Ističe i problem što Putin kontinuirano mobilizira vojsku koja nije obučena za rat. Upravo zato postoji bojazan od nove ruske ofenzive na proljeće 2023. godine.

Rakić misli da rat neće završiti tijekom 2023. godine: “Putin je spreman pregovarati apsolutno po svojim uvjetima, a to su uvjeti prema kojima Ukrajina sigurno neće pregovarati. Ja mislim da će rat trajati još do kraja sljedeće godine sigurno, ako ne i duže. Da bi se počelo pregovarati, jedna strana se mora promijeniti. Koja će se strana promijeniti? Očekujemo da će to biti Putin koji je pokrenuo cijelu agresiju i okrenuo svijet naglavačke.”

Ulazak u Schengen i prelazak na euro

“Schengen je velika obaveza države. Ja vjerujem da smo mi sposobni da kontroliramo granice, ali je pitanje i dalje izbjeglica i načina na koji se odnosimo prema njima. To su tragične priče. Mora se shvatiti da dolazi do velikih migracija. Povlačenje iz Afganistana je bio katastrofalan potez, a sad ste napravili kavez-državu za žene.”

Klimatske katastrofe

Nažalost, novinarka nije optimistična kad je riječ o jednom od najvećih problema današnjice: “Kako možete očekivati velike rezultate ako imate energetsku krizu? Pa svatko će koristiti bilo kakvo gorivo da preživi ovu godinu”, zaključuje Rakić.

