Bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu gdje je komentirala sporu obnovu Banovine gdje je i dvije godine nakon potresa izgrađeno tek šest kuća.

Druga obljetnica razornog potresa na Banovini stigla je uz nezadovoljstvo stradalnika, ali i sudionika obnove. No, državni vrh nije smatrao da ovu obljetnicu treba obilježiti pa ni premijer ni ministri ne dolaze na Baniju, nego šalju trojicu državnih tajnika.

“Kakva je to poruka da je nakon dvije godine sagrađeno šest kuća, kakva je poruka da je Vlada dobila novac EU fondova, a nije napravila glavninu posla”, pitala je Jadranka Kosor i dodala: “Ovo je ogroman poraz. Andrej Plenković ne želi nikako dovesti svoje ime i prezime u vezu s bilo kakvim porazom. Vlada je trebala raditi 24 sata ove dvije godine i danas u Petrinju, Glinu, Sisak dovesti Ursulu von der Leyen i pokazati joj postignuća zahvaljujući darovanom novcu i kako je bila uspješna Vlada u obnovi Banovine i kako je država u kojoj Vlada ima najveću moć, učinila ono što je zadaća Vlade, a to je pomoći ljudima”, rekla je.

“Vladini dužnosnici često prikazuju nešto kao dar, a to je dužnost Vlade”, dodaje Kosor.

“Niz pitanja se otvara. Govore o birokratskim zavrzlamama, zar nije Vlada te probleme trebala riješiti kroz zakon? Zar nisu trebali ubrzati procese? Šokantno je i nevjerojatno, ali bilo je za očekivati znajući kako sve funkcionira da se dužnosnici neće pojaviti. Posebno me čudi što Tomo Medved, koji je na čelu Stožera i koji je bio zapovjednik u ratu, zašto nije smogao hrabrosti doći i reći što je teško – nismo uspjeli”, rekla je bivša premijerka.

“No, danas vidimo gradonačelnike tih gradova. Slušam gradonačelnicu Petrinje, koja je zastupnica, ne može dobro obavljati posao. Spomenuvši ljudske žrtve dodala je u toj rečenici da su ‘doduše, materijalne štete puno veće’. Ostala sam zaprepaštena. Naizgled se doima kao neviđena bešćutnost – ima ljudskih žrtava, ali su materijalne štete veće? To pokazuje da gradonačelnica nije dorasla toj funkciji. Kad se sve zbroji, ako su postojala zapreke, kako to da su donatori gradili nove kuće? Kako to da su iz Republike Srpske došli i obnovili, odnosno izgradili nove kuće? Uskoro su tri godine od potresa u Zagrebu gdje je izgrađeno nula uzamjenskih kuća”, dodala je Kosor.

“Ministar zadužen za obnovu veseli se u Dohi…”

Osvrćući se na godinu na zalasku istaknula je da se neki uspjesi previše ističu:

“Kao što se zaboravilo na krađu u Ini, na taj ogroman skandal, na uhićenog ministra obnove, na ministre s optužnicama, zastupnike koji drže većinu s optužnicama, sve to treba ubrojati u ovu godinu – prvi put smo u hrvatskoj povijesti imali ministra uhićenog u mandatu. To je završnica godine i to treba uračunati. A što se tiče Schengena i eura, 2022. bilo bi tužno da to nismo ostvarili jer smo to sve potpisali davnih dana i za to se odlučili. Bilo bi nevjerojatno da se Schengen nije dogodio.”

Dotaknula se i tema koje još nisu skinute s dnevnog reda, a povlače se već godinama, poput Zakona o pobačaju, Obiteljskog zakona, Zakona o izbornim jedinicama…

“Što se tiče Zakona o pobačaju, Vlada se ne želi izlagati udarima iz crkve. Pobačaj u Hrvatskoj se ne može zabraniti, to je Ustavni sud napravio kao okvir i za Vladu je to odličan izlaz uvijek. Što se tiče Zakona o izbornim jedinicama, ulazimo u predizbornu godinu, mnogi spekuliraju o mogućim prijevremenim izborima dok se oduševljenje Schengenom nije ispuhalo. Postignuća koja smatra da su samo njegova, a nisu, i svakodnevni život u Hrvatskoj, imamo sudar svjetova koji se najbolje vidio u scenama kad ministar zadužen za obnovu putuje i odlazi na skupo putovanje u Dohu gdje se veseli, ministar zadužen za obnovu u kojoj je izgrađeno samo šest kuća i gdje imate stare ljude koji jedu samo kruh s pekmezom.”

O sukobu Plenkovića i Milanovića

O eventualnim promjenama ustavnih ovlasti predsjednika Republike Kosor je rekla:

“Ako Plenković uspije pridobiti veći dio opozicije, onda se otvaraju vrata izmjeni Ustava, smanjivanje ovlasti predsjednika, ali i prostor za pokretanje opoziva aktualnog predsjednika o čemu bi odlučio Ustavni sud. To trgovanje je već viđeno u Hrvatskoj, ali je mučno za gledati. Bilo je mučno gledati dio opozicije. Potpuno se izgubilo iz vida taj početak – da ministar vanjskih poslova ode u Bruxelles po nalogu premijera i izjasni se za tu akciju, a prethodno nije o tome pitao predsjednika države. To je protuustavno, sve ostalo je nevažno jer je Ustav jasno rekao da o takvoj akciji Vlada mora pitati predsjednika i on se mora s time složiti.”

Naši reporteri danas su cijeli dan na Banovini i donose priče ljudi koji već dvije godine čekaju obnovu. Pratite ih ovdje.

