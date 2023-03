Porez na nekretnine podijelio Hrvate: Ima ljudi koji teže žive i lošije, ali…

Podijeli :

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rentijerstvo je pogubno, porezno rasteretimo rad, zavapila je neki dan Hrvatska udruga poslodavaca koja poručuje. U Hrvatskoj se stvara rentijerska kultura i šalje opasna poruka da je isplativije živjeti od rente nego raditi. Evo što na to odgovaraju prozvani rentijeri, ali i kakav je stav struke i građana.

Milena i Predrag zagrebački su umirovljenici koji s mirovinom od 400 eura ne bi mogli pokriti sve troškove. Zato im dobro dođe naslijeđena kuća u Istri u koju su godinama ulagali i koju sada iznajmljuju. Neki smatraju da njih, kao i ostale iznajmljivače, treba dodatno oporezovati.

“Pa mi smo stari i ulažemo svoje ruke i snage. Mislim što bih im odgovorila… tužno je to čuti. Znam da ima ljudi koji teže žive i lošije, ali borimo se. Radimo. Dok možemo. Neće sigurno dugo biti kad imamo 75 godina”, kaže iznajmljivačica Milena Tomić.

Kažu, to nije luksuz nego potreba jer se u Hrvatskoj teško živi. “Ulagati sebe u tim godinama i izlagati se tome… nije to lagano. To je problematično, stisnu vas i bolesti. Moramo to raditi da bi sebi poboljšali standard”, dodaje njezin suprug Predrag.

Svjesni su da će kad-tad morati početi plaćati veći paušalni porez na rentu. Taj teret na kraju će snositi turisti. “Prisiljeni smo plaćati. Vidjet ćemo koliko će biti”, rekla je Milena.

“Ali će to utjecati na naše povećanje cijena turistima”, dodao je Predrag.

Split podigao porez iznajmljivačima, kako je u drugim turističkim mjestima? Ekonomist: Ako ste paušalac u turizmu, ne plaćate gotovo ništa poreza

Za iznajmljivače Hrvatska udruga poslodavaca nema puno razumijevanja. Predlažu veći porez od rente, odnosno izjednačavanje s općim porezom na prihod od iznajmljivanja imovine na kontinentu koji iznosi 10 posto.

“Ukazujemo na izrazito nepravedan porezni tretman. Ne možete rad oporezivati po jednoj stopi, a onda rentijersku aktivnost po značajno nižoj ili da jedan dio te rentijerske aktivnosti zapravo gotovo da ne snosi porezni teret”, smatra Hrvoje Stojić iz HUP-a.

Pomoglo bi to, po HUP-om prijedlogu, i rasterećenju plaća. Ovako se šalje poruke da je isplativije živjeti od rente nego raditi. Slično misle i građani.

“Imam mirovinu. A oni iznajmljuju po 600-700 eura. Sve treba oporezivati. Zašto se to ne napravi? Pitajte onoga AP i BB. Plenković i Beroš”, kaže jedna Zagrepčanka.

“Treba oporezivati. Zato što sirotinja teško živi”, dodaje druga.

“S obzirom da mi imamo nekretninu baš i nisam za. A inače trebalo bi. Bilo bi jako fer”, smatra njihov sugrađanin

“Ja bih radije rekao ne jer imamo jedan apartman i smatramo da nemamo neku takvu dobit koju bi trebalo posebno oporezovati”, slaže se drugi.

I doista, treba li raditi razliku između onih koji iznajmljivanjem malo povećavaju kućni budžet od onih kojima je iznajmljivanje glavni izvor prihoda?

Predlaže se povećanje plaća, iznos bi se nadomjestio porezom na rentu apartmana

“Ja to apsolutno razumijem i siguran sam da je taj paušal zapravo i neka vrsta socijalne kategorije jer omogućujete velikom broju stanovništva, hrvatskih građana, da ostvaruju određene prihode koje bi možda imali puno manje ili ih ne bi ni imali. Ja sam svjestan da tu treba pronaći neki balans”, kaže Filip Vučagić, investicijski savjetnik.

Nažalost, u Hrvatskoj je i s rentijerima i bez njih previše siromašnih socijalnih kategorija.

“Kako živim? Nemojte me pitati jer mi srce puca. Za koga sam radila? Da oni imaju šta krasti. Pogledajte onoga jučer Kuščevića”, objašnjava Zagrepčanka.

Tako u ovoj zemlji žive oni koji nemaju nekretnine na moru. No teško da će im pomoći dodatne porezne škare usmjerene prema rentijerima. To je hrvatska stvarnost.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Žena psuje Kuščevića i HDZ-ovce: Za koga sam radila? Da oni imaju krasti? Uskrsnice će dobiti umirovljenici, ali i još jedna skupina građana