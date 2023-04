Posao sestre u palijativi: “Bolesnici na kraju života ne znaju što je reforma”

Podijeli :

U medicinskoj struci sestara i tehničara diljem Hrvatske nedostaje, i više od pet tisuća. Kroz par godina u mirovinu će ih i do sedam tisuća, a plaće im ne dosežu više od tisuću eura. Ministarstvo zdravstva nudi im u sklopu uredbe povišice do pet posto, za što sindikati kažu - to je povratak na staro.

Kako zapravo izgleda posao medicinske sestre ispričala nam je Jelena Bilić, magistra sestrinstva u palijativnoj skrbi. Otkrila je kako izgleda jedan njezin radni dan.

“Moj današnji radni dan izgleda ovako.

Fali preko 5.000 sestara i tehničara: “Danas sam sestra, psiholog, vozač…”

U palijatvinom timu obilazim bolesnike u njihovim kućama. Danas sam, osim što sam medicinska sestra koja pruža zdravstvenu zaštitu, koja pruža podršku pacijentu, pružila podršku obitelji i svome timu. Bila sam i duhovnik, i psiholog, i bila sam na kraju vozač koji je vozio svoj tim po terenu na udaljenosti više od 50 km”, ističe pa dodaje:

“Teški bolesnici ne mogu čekati, najteži bolesnici na kraju života ne znaju ni što je tri posto, ni što je pet posto, ni što je reforma, ni što je primarna zdravstvena zaštita, ni što je sekundarna, ne pitaju jesam li sestra ili liječnik, ni jesam li zadovoljna plaćom.

Bolesniku samo treba topla ljudska riječ i topla ljudska ruka da ga s ovog svijeta isprati netko tko je profesionalac. A profsionalca možda treba i platiti.

Ako ćemo govoriti o tri do pet posto, onda mislim da je to jako premalo za sve medicinske sestre koje u svom poslu osobe dočekuju ljude na početku života i u čijim rukama se zaklapaju vaše oči.”