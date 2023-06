Je li auto postao luksuz? Vozači opet na udaru, poskupjela su i osiguranja

Podijeli :

Inflacija je postala nezaobilazna tema jer gdje god da se okrenemo sve je poskupjelo - od hrane i režija do stanovanja, ali i za mnoge ono prijeko potrebno - imati automobil. I tu nije riječ samo o poskupljenju auto-dijelova, servisiranja i kupovine novih automobila već i onoga neophodnoga - osiguranja.

Koja su osiguranja za vozila poskupjela i za koliko te je li imati automobil postalo pitanje luksuza više nego ikad prije – provjerila je naša reporterka Nataša Vidaković.

Što kažu građani?

Za jedne luksuz, a za druge – potreba. U moru poskupljenja imati automobil i ono neophodno – osiguranje, za građane je kao i sve ostalo – skuplje.

“Pa negdje jedno 7, 8 do 10 posto. Ovisi kakav kasko imate ili obično osiguranje ili ste imali neku štetu ili niste i tako.” “Pa kasko je malo previše digao cijene, mada ga nemam više, imam stari auto.” “Ja uzimam osnovno tako da ništa posebno. Cijena je okej? Okej, da u redu je. Kao i svake godine, sve je to isto.”

Koliko su veće cijene?

Ali isto baš i nije. Cijena osnovnog, obveznog osiguranja porasla je za oko 20, a kaska za 50 posto. To znači da ćete za, primjerice, osnovno osiguranje svih motornih vozila umjesto 200 eura, sada plaćati 250. Cijene registracije ostale su iste. Za sada.

“Čarobna riječ inflacija je dovela do poskupljenja autodijelova. Znači neki auto-dio što vam je možda prije godinu-dvije dana bio sam jedan branik, sad svi ti branici imaju senzore ili nekakve još dodatne stvari, znači sve to poskupljuje štetu i nažalost morala se podići početna premija auto osiguranja”, pojasnila je Nikolina Bukvašević, zastupnica u osiguranju.

Da je došlo do poskupljenja autodijelova dobro znaju i brokeri. U svakodnevnom radu s klijentima nude im konzultacije i prikupljanje ponuda za osiguranje vozila, ali i pomoć u rješavanju štete.

“Tu govorimo o zemljama u bivše Jugoslavije, ali i zemljama kao što su Slovenija, Austrija i Mađarska i zbilja postoji situacija gdje recimo ako uzmemo nekakav branik za jednu vrstu vozila može se desiti situacija da u odnosu na neku drugu zemlju popravak, odnosno cijena tog rezervnog dijela kod nas je skuplja za 100 posto, možda čak i više”, objasnio je Ivan Žulj, broker u osiguranju.

Hrvati voze većinom starije aute

Dijelom i zbog toga – Hrvati voze većinom starije automobile. Od gotovo dva milijuna vozila koliko broji hrvatski vozni park, ona su u prosjeku stara 15 godina.

“To znači da nisu dovoljno sigurni, niti ekološki prihvatljivi i takva vozila troše više goriva nego nova. Ali nažalost, naši građani ne mogu kupovati nova vozila jer su davanja na nova vozila previsoka. To je apsurd da država penalizira toliko nova vozila i onda prisiljava građane da kupuju stara koja dolaze iz Njemačke, Belgije, Francuske – mi praktički postajemo smetlište tih zemalja – oni se rješavaju stare tehnologije i daju ih nama”, objašnjava profesor i prometni stručnjak dr.sc. Željko Marušić.

Kada bi moglo doći do stabilizacije cijena na automobilskom tržištu, pa onda i cijena osiguranja – teško je prognozirati. Izgledno je da će zbog viših cijena potražnja za kasko osiguranjem biti itekako manja.

“Moram reći da je to opasnost i ne samo to – nego opasnost i da će sve više i više građana voziti neosigurane automobile. To se i dan-danas događa. Kažem, kasko je kao i sva druga osiguranja, naravno, uvijek skupo dok se nešto ne dogodi, a kad se dogodi onda najedanput postaje jeftino i bit će šteta ako to padne, ali možemo sigurno očekivati da će građani nažalost morati tako reagirati”, istaknuo je Darin Janković, vlasnik platforme za prodaju automobila.

A uz inflatorne pritiske, skuplju proizvodnju, održavanje te nabavku rezervnih dijelova za vozila, imati osobno vozilo za mnoge građane nikad nije bilo skuplje.

