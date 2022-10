Potpisan sporazum Vlade i sindikata: “Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani”

Podijeli:







Potpisan je sporazum između devet sindikata javnog sektora i Vlade nakon što se ovoga vikenda dovoljno članova izjasnilo za Vladinu ponudu. 250 tisuća ljudi dobit će šest posto povišice od listopada, a od travnja iduće godine još dva posto. No, dva sindikata ponudu su odbila i poručuju - Vlada bi onako dala ono što je javno obećala.

Bez velikog oduševljenja, ali djelomično zadovoljan potpis na Sporazum s Vladom stavilo je 9 od 11 sindikata.

To za oko 250 tisuća ljudi u javnom sektoru nosi osam od ukupno traženih 13 posto rasta plaće.

“Oni koji nisu zadovoljni, imaju pravo biti nezadovoljni, kao i oni koji su zadovoljni, imaju pravo biti zadovoljni”, rekao je šef Sindikata policije Dubravko Jagić.

“Bolje vrabac u ruci nego golub na grani”, dodaje predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak.

Od listopada plaće rastu šest posto, još dva posto od idućeg travnja, a dogovorena je i viša božićnica, regres i dar za djecu. Sindikati podsjećaju da su ove godine dva puta vodili pregovore za osnovnicu.

“Naši zaposleni u novu godinu startaju sa 10,24 posto većom osnovicom, a računajući i dva posto iduće godine – to znači da u godinu dana imamo rast od 12,44 posto rasta”, istaknula je predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.

Podijeljenost članstva i nezadovoljstvo

Ipak, tijesni rezultati na sindikalnim izjašnjavanjima pokazali su podijeljenost članstva i nezadovoljstvo, a sindikalni vođe svjesni su da ovim novim Sporazumom ne mogu biti zadovoljni niti oni s najnižim plaćama.

“Oni će dobiti, ali neće osjetiti to povećanje plaće zato jer će dobiti manju razliku dohodvnu minimalne plaće, njihovo povećanje plaće bit će vidljivo tek od 1. siječnja kada Vlada, kao što je najavila, donese povećanje minimalne plaće na 4.220 kuna”, dodaje Topolnjak.

600 milijuna kuna košta prvi, a još 500 drugi krug porasta pa se otkazuju najavljeni štrajkovi – a premijer tvrdi da između Vlade i Sindikata vlada povjerenje jer su u šest godina puno toga dogovorili.

“Primjerice kroz osnovicu, kad računamo i dva posto, rasla je za 33 posto. To govori o političkoj volji i namjeri Vlade da unaprijedi standard zaposlenika”, napomenuo je Andrej Plenković.

Bez novih pregovora do rujna

S druge strane, dva su sindikata se ne slažu: Sindikat znanosti i visokog obrazovanja ponudu je odbio jer smatra da Sporazum znači i odricanje prava na štrajk i pregovore do rujna.

“Do devetog mjeseca se ne može čekati. Da je to bio četvrti mjesec nastavak pregovora, mi bismo danas potpisivali sporazum”, rekao je Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Rujan iduće godine naveden je kao vrijeme novih pregovora. No, iako nije dogovorena točna visina inflacije za nove dogovore, Vlada je na to spremna.

“Ako se gospodarske stvari, ekonomska, socijalna situacija iz bilo kojeg razloga promjene – pa nećemo mi ne doći na sastanak sa sindikatima”, naglasio je Plenković.

Ribić smatra da bi Plenković, taman da su sindikati i odbili njegovu ponudu, naposlijetku isplatio ono što je javno obećao.

Ostali sindikati kažu, nema garancije za to, po njima bi Vlada onda mogla samostalno odlučivati o osnovicama.

“Oni bi samostalno mogli donositi odluku o osnovicama i rizik je bio prevelik”, rekla je Šprem.

Protiv Sporazuma je i sindikat Preporod, čijeg je čelnika Željka Stipića za dogovore pod stolom u našem progarmu prozvala kolegica.

“Ministar Primorac je više puta govorio kako na zahtjev Željka Stipića, da mu se sviđa njegov prijedlog i da ne bi kao što je Stipić povisivao osnovicu, nego da se da božićnica i pomaknu datumi. Na to su ostali sindikati reagirali – dobro što se ovdje događa, je li to neki dogovor ispod stola, mi želimo povećanje osnovice”, rekla je glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.

Željko Stipić to odbacuje i kaže da se s kolegama neće prepucavati preko medija. Dodaje i računicu po kojoj je, kada se podvuče crta, većina u školskim sindikatima bila protiv Vladine ponude. Samo to članstvo nije raspoređeno tako da bi se to zakonskim pravilima – računalo.

