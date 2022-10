“Ako vladajući misle da su riješili problem liječnika i utišali ih – nisu”

Podijeli:







Izvor: N1, Ilustracija

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čaić komentirala je u Novom danu ponudu Vlade za rast osnovice, koju su sindikati prihvatili. Ona kaže kako to nije dovoljno i kako će se borba za prava liječnika nastaviti.

“Nismo zadovoljni, ne možemo biti zadovoljni, ali je odlučila većina članova i mi odluku moramo poštivati”, kaže Čulinović Čaić o odluci većine članstva da prihvati odluku Vlade. Ona dodaje i kako je “ovo samo početak”.

vezane vijesti Pao dogovor sindikata i Vlade: “Pristajemo na nižu cijenu rada u idućoj godini” Hrvatski liječnički sindikat prihvatio Vladinu ponudu

“Čeka nas veća borba za naša prava. Nisu plaće i osnovica jedini problem liječnika. Ovo je problem koji se rješava akutno, ovo je nešto što krvari, a sad se na to stavlja flaster koji propušta i krvari dalje. Naši se problemi mogu riješiti samo kompletnom reformom za koju smo već dali niz prijedloga i očekujemo da će se riješiti”, poručuje i nastavlja kako reforma zdravstva nije problem koji se može riješiti od danas do sutra. “To se rješava godinama i mora se prenositi s jedne vlade na drugu, ako se to želi.” Čulinović Čaić kaže i kako su liječničke udruge već prije korone upozoravale na mnoge stvari i htjeli raditi to skupa s Ministarstvom na rješavanju brojnih problema, ali je korona to sve skupa zaustavila.

“Problemi liječnika i pacijenata nisu samo liječničke plaće. Liječnici koji odlaze ne ističu to kao najveći problem. Problem je što ne možete kvalitetno liječiti ljude ako imate 120 pacijenata isti dan u ambulanti. Ne možete u osam sati operirati osam pacijenata kojima treba izvaditi žučni mjehur ako u to isto vrijeme morate rješavati otpusna pisma, pratiti pacijente na odjelu, ordinirati terapiju, korigirati terapiju…… Ne možete nakon 24-satnog dežurstva raditi još osam sati i liječiti pacijente u ambulanti jer nema tko… Niz je problema koje treba rješavati, treba poštivati radno vrijeme, to sve treba riješiti u reformi zdravstva. Ova osnovica je takva kakva je, ali mi nismo time riješili problem. Ako vladajući misle da su ovim riješili problem liječnika i utišali ih – nisu”, jasna je Čulinović Čaić.

Na upit što dalje, kaže da su pred sindikatom brojne aktivnosti. “Sad se treba maksimalno koncentrirati na pregovore za granski kolektivni ugovor koji će riješiti radna prava i uvjete rada koji su specifični za zdravstvo. Nakon toga ide dalje rad na izradi Zakona o radno-pravnom statusu liječnika. Prioritetna je i promjena koeficijenata koji su nelogični u sustavu zdravstva…”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.