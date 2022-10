Podijeli:







Vlada i sindikati potpisali su u ponedjeljak dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru (TKU) za javne službe odnosno Kolektivnom ugovoru (KU) za državne službe, kojim se regulira povećanje osnovice plaća i drugih materijalnih prava u ovoj i idućoj godini.

Nakon potpisivanja sporazuma izjave za medije dali su premijer Andrej Plenković i predstavnici sindikata. Pratite ih uživo na N1 televiziji i na našem portalu.

“Točno je što premijer kaže, da ovo jesu jedni od najkraćih pregovora, ali su za nas i sve ostale bili krucijalni. Izašli smo sa zahtjevom od rasta osnovice 8+5, da smo tražili razliku zaostajanja plaća i pregovore u ovoj godini za 2022. kao i rast osnovice za 2023. Naravno, predmet pregovora su uvijek i materijalna prava. Jesmo li kao sindikati ostvarili zahtjev 8+5, nismo, zato je i dio nezadovoljstva naših članova jasan, no isto tako, ono što smo realizirali definitivno možemo razumjeti kao temelje i nadogradnju koju ćemo graditi iduće godine”, rekla je Sanja Šprem.

Dubravko Jagić reako je da je potpisivanjem pregovora završen jedan pregovora, ali nastavljaju se razgovori s Vladom.

“Moramo razgovarati o Zakonu o plaćama koji bi se trebao reformirati i, naravno, o koeficijentima gdje bi se zaštitili naši najugroženiji zaposlenici, najranjivija populacija”, kazao je.

Potom je govorio Plenković.

“Prije svega želim zahvaliti na povjerenju, razumijevanju i postignutom kompromisu. Naglasio sam uoči potpisivanja kako ovo nisu razgovori u kojim bi jedna strana trebala biti pobjednik, a jedna gubitnika. Ovo su razgovori o najvažnijem pitanju koje je zadaća Vlade stalno – da unaprijeđuje ekonomski i socijalni standard naših građana. Naših građani su svim, oni koji rade i u javnom i u privatnom sektoru”, rekao je Plenković.

Ponovio je da su u šest godina mandata njegove Vlade “materijalna prava, pa i povećanje plaća samo kroz osnovicu kad se računa i 2 posto od 1. travnja 2023. rasla za 33 posto”. “To je trećina. To dovoljno govori o političkoj volji, o namjeri Vlade da unaprijedi standard zaposlenika u javnim i državnim službama. I to je naš smjer, to je naš standard. Ali ona nije samo naša, ona je zajednička”, rekao je.

“Želimo izaći u susret što je više moguće da se građani s cijenom rada mogu nositi s cijenom inflacije”, napomenuo je i dodao kako treba računati i na Vladine mjere protiv inflacije.

“Ovaj dogovor 6+2 jedan zalog u kvalitetniji početak 2023. godine,” kazao je i najavio da imaju pregovore u rujnu iduće godine.

"Napravili smo zajednički iskorak. 11 od 13 sindikata je podržalo ovaj dogovor. Radimo i dalje u zahtjevnim okolnostima koje su uzrokovane vanjskim faktorima. Pratimo prognoze za 2023. godine. Vidjeli ste da je agencija Fitch rekla da ćemo imati bolji rejting nego što smo mi predvidjeli. Mi smo među 15 zemalja koje smo u NATO-u, Europskoj Uniji i Schengenu. Bolje od toga ne ide. Jedino nedostaje OECD, a to će doći za par godina", dodao je Plenković.

Na novianrsko pitanje o kritikama Vilija Ribića, Šprem je odgovorila: “Mi smo ovog puta pregovarali za 2023. godinu. Vlada bi mogla donijeti odluku o osnovicu za iduću godinu. Rizik je bio velik.”

“Smisao socijalnog dijaloga je da donosimo odluke koje su zajedničke. Ako dođemo u situaciju da Vlada donosi sama odluku, to nije dobro. Ovo je jedan kvalitetni kompromis. Vlada nije gluha, nije slijepa i nije nijema. Ako se okolnosti promijene, Vlada će sjesti za stol”, odgovorio je Plenković i napomenuo kako se on uvijek slaže s gospođom Šprem te je ustvrdio da to pokazuje rast plaća.

“Ministar financija ne može izaći kao pobjednik. Koliko god povećali plaće, bit će oni koji misle da je to previše i da se treba financirati nešto drugo. No, mislim da svi danas možemo biti pobjednici s obzirom na dijalog,” rekao je ministar financija Marko Primorac navodeći kako će sve to biti ukorporirano u državni proračun.