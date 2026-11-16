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FOTO / Izbio požar u blizini Autobusnog kolodvora u Zagrebu, širio se crni dim
U Zagrebu je u ponedjeljak poslijepodne buknuo požar na području Avenije Marina Držića kod Autobusnog kolodvora.
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Dojava o požaru je zaprimljena u 14:56 sati, nakon što su građani primijetili crni dim koji se širio iz trafostanice iza zgrade na adresi Avenija Marina Držića 10.
Intervencija je evidentirana kao požar u industrijskom postrojenju. Požar je lokaliziran.
Zasad nema informacija o uzroku požara.
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