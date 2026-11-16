Oglas

Dojava građana

FOTO / Izbio požar u blizini Autobusnog kolodvora u Zagrebu, širio se crni dim

author
N1 Info
|
16. stu. 2026. 15:20
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
WhatsApp Image 2026-11-16 at 15.22.58
Vatrogasci Zagreb

U Zagrebu je u ponedjeljak poslijepodne buknuo požar na području Avenije Marina Držića kod Autobusnog kolodvora.

Oglas

Dojava o požaru je zaprimljena u 14:56 sati, nakon što su građani primijetili crni dim koji se širio iz trafostanice iza zgrade na adresi Avenija Marina Držića 10.

Intervencija je evidentirana kao požar u industrijskom postrojenju. Požar je lokaliziran.

WhatsApp Image 2026-11-16 at 15.14.18
N1

Zasad nema informacija o uzroku požara.

Teme
požar vatrogasci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ