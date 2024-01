Poznati svećenik komentirao Penavinu izjavu: Očekivano, populističke stranke vide u migrantima politički kapital

Podijeli :

Stanko Perica, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi, bio je gost Newsrooma. S Ilijom Jandrićem je komentirao priljev stranih radnika i migrante u Hrvatskoj.

Stanko Perica prokomentirao je izjavu čelnika Domovinskog pokreta, Ivana Penave, koji je rekao da treba podići žice na granicama, a ako treba i pucati na migrante.

“Očekivana izjava u neku ruku jer vidjeli smo to već u zapadnoeuropskim zemljama. Populističke stranke vide u migrantima politički kapital koji žele iskoristiti u predizborno doba i pokazalo se da to uspješno čine. Nadam se da to neće biti slučaj i u Hrvatskoj”, rekao je Perica.

“Sigurno da svaka neodgovornost u javnom području ima svoje reperkusije. Treba pozivati na odgovornost, treba razgovarati o ovakvim temama i ukazivati na to da živimo u društvu koje se naglo mijenja, a neki ljudi nisu spremni na to i nekima je to previše, osjećaju nelagodu. Zato je potrebno biti odgovoran u takvoj situaciji i u javnoj sferi nastupati odgovorno i ne provocirati daljnje sukobe”, dodao je Perica.

Perica je objasnio što je potrebno učiniti za bolju integraciju stranih radnika u društvo.

“Potrebno je napraviti korake za senzibilizaciju društva za ovakvu situaciju. Ta situacija je bila očekivana jer mi već godinama živimo u demografskoj zimi, a da bismo se gospodarski razvijali u smjeru u kojem želimo nužno je bilo da se poveća broj stranih radnika. Situacija koju imamo nije bila neočekivana, kao država smo je mogli bolje isplanirati i senzibilizirati naše ljude za ovu situaciju”, kazao je Perica.

“Integracija je nešto na što Hrvatska nije do sada obraćala pažnju, ne postoji plan integracije, koraci koje bi država poduzela u smjeru integracije kao što su učenje jezika, upoznavanje ljudi s kulturom i državom u kojoj jesu. To je sve na nevladinim organizacijama.”, dodao je.

Komentirao je i moguću getoizaciju stranih radnika u Hrvatskoj i rekao da je tako nešto lako moguće.

“Populacija, koja kod nas dolazi zbog naše ekonomske situacije i zbog oblika naše ekonomije, je takva da je riječ uglavnom o manualnim radnicima, slabo obrazovanim koji nastoje zaraditi što više i to redovito nije dugo vrijeme jer oni prema radnoj dozvoli mogu u Hrvatskoj biti do godinu dana. Radnici rade što više, prekovremeno ili čak dva do tri posla te ne dolaze u doticaj s domaćim društvom, kulturom. Mnogi radnici ne znaju ni engleski jezik, nemaju ga vremena učiti. Tu situaciju bi trebalo promijeniti i napraviti sustav koji nije na samo na poslodavcima i njihovoj volji nego bi i država trebala pokazati svoj interes i donijeti određene mjere koji bi išle u smjeru integracije ljudi”, objasnio je Perica.

