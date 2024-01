Skandalozna retorika uoči izbora: “Bodljikavu žicu na granicu. Ako treba, i pucati…”

Podijeli :

Ovu tešku tragediju, prometnu nesreću na autocesti A1 u kojoj su smrtno stradale tri osobe, Domovinski pokret iskoristio je za politizaciju najniže vrste. Čelnik te stranke Ivan Penava, kritizirajući politiku Vlade, pozvao je da se na migrante, ako treba, i puca. Takva skandalozna retorika samo je nagovještaj svega što će političari biti u stanju izgovoriti u ovoj superizbornoj godini.

Počele su padati hrvatske glave, životi hrvatskih građana su ugroženi – zavapio je Ivan Penava nakon nesreće u kojoj je poginulo dvoje hrvatskih državljana i jedan Mađar.

“Ako treba zaustaviti prolaz bodljikavom žicom, stavljajte bodljikavu žicu. Ako treba pucati, pucajte”, rekao je Ivan Penava, saborski zastupnik Domovinskog pokreta.

Skandalozna izjava izazvala je brojne reakcije, ali i potvrdila da se upravo pitanje migranata, koje se nakon što je Hrvatska ulaskom u Schengen postala vanjska granica Europske unije, i dodatno intenziviralo.

“Bez veze, moja riječ je bez veze. Ne možete huškati ljude jer, velim vam, za Hrvatsku u principu stvarna opasnost ne postoji. Hrvatska nije krajnja destinacija, ljudi odlaze, dolaze, prolaze.

Sviđalo se to nekome ili ne, Hrvatska će imati za par godina sigurno 200, 300 tisuća stranih radnika koji su neophodni za funkcioniranje hrvatskog gospodarstva”, istaknuo je SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.

Politika Mosta je nulta stopa tolerancije na ilegalnu migraciju. Nino Raspudić ističe problem s kojim bi se Hrvatska mogla uskoro suočiti:

“Naravno, ti ljudi žele dalje, ali pošto se politička klima na Zapadu potpuno promijenila i više ih ne žele, oni će ih vraćati nama. Pa ćemo ih morati tu silom držati i hraniti ili slijedom Dublinskog sporazuma i zadnjeg europskog dogovora plaćati u neku zajedničku blagajnu 20 tisuća eura po glavi tog migranta kojeg ne želimo primiti. Dakle, ljudi ovo su vrlo ozbiljne stvari i ovo je jedna omča o vratu Hrvatske.”

Sporazum koji spominje Raspudić nedavno je postignut, a uključuje stroži postupak azila na vanjskim granicama Unije. Pakt predviđa da ako se države članice na vanjskim granicama nađu pod velikim migranstkim pritiskom, ostale članice moći će birati hoće li primiti određen broj migranata ili će u zajednički fond EU-a uplaćivati po 20 tisuća eura za svakog migranta kojeg odbiju. I Suverenisti, baš kao i Most i Domovinski pokret, traže ozbiljnije poteze.

“Mi smo u samom startu predlagali da osim same vojske, na granicu se mora postaviti zaštitna ograda, i to na granici prema Republici Srbiji i prema Bosni i Hercegovini. Samo na taj način, uz ograde i vojsku se ovaj problem može minimalizirati, čak ni onda se neće u potpunosti riješiti, ali sigurno taj nalet migranata neće biti u toj količini kao što je to do sada”, kazao je Marijan Pavliček.

Ovakva retorika stranaka s desnog spektra ne iznenađuje ljevicu. Iz stranke Možemo ipak vjeruju da građani na to neće nasjesti.

“Da podsjetimo, mi smo sve to već prošli 2015., te rasprave, isto je desnica onda skočila na tu temu, isto je širila strah, teorije zavjere. Ništa od toga što se tada govorilo nije se desilo, nikakav raspad sistema, kraj svijeta, tako da se neće dogoditi ni ovaj put. Ali razumijemo da su oni ti koji koriste metodu straha i panike da mobiliziraju svoje birače”, istaknuo je Gordan Bosanac.

Vladajući kažu da ne negiraju problem, to je nešto s čime se suočavaju brojne države, ali policija se s pitanjem ilegalnih migracija bori efikasnom organizacijom, kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović: “Ono što je činjenica i što je sigurno cilj kojega se mi držimo svo ovo vrijeme i koji ćemo ostvariti, jest da Hrvatska nikad neće postati nikakav hot spot za nezakonite migracije.”

Zazivanje vojske na granicama, bodljikave žice, pa i pucanje, retorika je koju ćemo češće slušati upravo u predstojećem razdoblju, smatra stručnjakinja za migracije.

“Mislim da će nam ova izborna godina, odnosno ovi mjeseci donijeti jednu ostrašćenu retoriku, agresivnu retoriku protiv migranata od strane desnih i populističkih stranaka. Mi već sada vidimo da DP poziva na jedno ozbiljno nasilje, pucanje po ljudima, da optužuje migrante za različite vrste nesreća i strukturnih problema koji postoje u hrvatskom društvu”, rekla nam je Emina Bužinkić.

Pitaje ilegalnih migracija, ali i sve većeg broja stranih radnika u našoj zemlji, očito su dvije vruće teme oko koje će se lomiti koplja.

