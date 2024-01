Kekin oštro o Turudiću “HDZ-ov dečko kojem će glavni zadatak biti da goni HDZ-ovce”

Podijeli :

Ivana Kekin, saborska zastupnica Možemo, gostovala je u Newsroomu kod Ilije Jandrića. Komentirala je političke aktualnosti.

Mostovci Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot u ponedjeljak su u Saboru iznijeli saznanja o kaznenim djelima kojima je, kako tvrde, Fabris Peruško oštetio Fortenovu u korist Pavla Vujnovca i na taj način mu omogućio preuzimanje kompanije.

Kekin optužbe smatra ozbiljnima i naglašava kako je potrebno istražiti o čemu se radi i provjeriti dokumente o kojima je govorio Nikola Grmoja.

“Plenković je nakon Todorića stvorio još većeg Todorića”

“To se sve naslanja na ono na što se već dugo upozorava, a to je da je Plenković nakon Todorića stvorio još većeg Todorića i da mi imamo situaciju u državi u kojoj jedna osoba ima nesrazmjerno veliku moć i drži u rukama sektore poput prehrambenog, energetskog i prometnog”, tvrdi saborska zastupnica.

“Ovo je još samo jedna slika siromašnog crony kapitalizma kakvog svi živimo, gdje određeni poduzetnici, bliski političkim elitama, iz zajedničkih resursa izvlače rente i privilegije na račun svih nas drugih”, istaknula je.

Fortenova odgovorila na optužbe mostovaca: “Grmoju istina ne zanima”

Upitana na koji način je premijer Plenković stvorio Vujnovca, Kekin je odgovorila: “Znamo kako je došlo do Fortenove i na koje sve načine se nije reagiralo na upozorenja da se stvara sistemski rizik. Na koncu, on je predsjednik Vlade i on bi trebao paziti na to da se takve stvari ne dogode.”

No, postavlja se pitanje, ako smo slobodno tržište, što je tu točno sporno ako Vujnovac uspijeva kupiti tvrtke u svim tim različitim sektorima.

“Radi se o tome da očito nismo slobodno tržište, nego smo slobodno tržitše samo za one koji su bliski političkim moćnicima. To nije slučaj samo u ovim sektorima, tako funkcionira mnogo toga u Hrvatskoj, od gospodarenja otpadom, do zdravstva”, objasnila je.

HDZ-ovce će ganjati HDZ-ov dečko?

U utrci za čelno mjesto Državnog odvjetništva četvorica su kandidata. Ime koje se najviše ističe ono je nekadašnjeg predsjednika županijskog suda, danas suca Visokog kazenog, Ivana Turudića.

“Favorit je čovjek koji to ne bi smio biti. Možemo se sjetiti da je to čovjek koji je bježao policiji i čiji su prijatelji bjegunci. Govorim o Turudiću”, kazala je, dodajući: “On je otvoreno HDZ-ov dečko. Sad mi kažemo da će DORH voditi HDZ-ov dečko kojem će glavni zadatak biti da ganja HDZ-ovce. Disproporcijalno puno kaznenih djela čine upravo HDZ-ovci, osobito u sferi korupcije. Sada bi jedan takav trebao njih ganjati.”

Analitičar otkriva zašto imamo samo četiri kandidata za šefa DORH-a

Zakon je takav da vladajuća većina bira glavnog državnog odvjetnika. Je li trebalo ići na dogovore da to bude dvotrećinska većina i da bude dogovora s oporbom?

“Ako živimo u državi u kojoj je povjerenje u pravosuđe na najnižim granama, onda bi odgovorna vlada trebala raditi na tome, ako je demokratska, da to povjerenje u pravosuđe vrati. Prvi korak bi bio da se postigne konsenzus oko toga tko je glavni državni odvjetnik”, odgovorila je Kekin.

Osvrnula se i na pitanje migracija: “Hrvatskoj strani radnici trebaju. Nas je HDZ demografski opustošio, to isto treba uzeti u obzir. Hrvatsko gospodarstvo bez stranih radnika ne može. Isto tako, mi moramo ljude koji dolaze u našu zemlju integrirati u naše društvo. Ova Vlada to ne radi, već ih pokušava eksploatirati kao resurs, bez ulaganja u to da se oni u naše društvo integriraju. To stvara potencijalno opasne situacije.”

