Milanović odgovorio Plenkoviću: “Ja sam za šefa klinike, a on za debele lance”

Predsjednik RH Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Svete Nedelje. Tom prilikom dao je izjavu za medije.

“Sve je dobro što se dobro svrši i možemo biti zadovoljni”, rekao je Milanović o slučaju Hrvata u Zambiji.

“Postupak posvojenja u RH bi trebalo olakšati, ali ne bagatelizirati, to ne mogu biti mali pravni poslovi, određena razina birokracije mora postojati, to su djeca, a ne krumpiri”, istaknuo je.

“Nije lijepa zluradost nekih sitnih ljudi koji od toga rade festival sreće, samo da se ruši…”, rekao je o rušenjima u Vruji. “Sitni pakostnici neka uživaju u svom jadu.”

Osvrnuo se na izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je poručio da bi se Milanović, zbog svojih izjava, trebao savjetovati sa specijalistom.

“Ako smo za ludnicu, ja sam za šefa klinike, a on je za lance, i to one debele. Što je rekao? Dečko nema dara. Nije radio na mješalici kao ja, tatin sin. Njegovim roditeljima sve najbolje. On nam pokuašva prodati nepostojeću povijest, a to je u politici nedopušteno”, kazao je Milanović i dodao:

“Mi moramo vjerovati da je on sljedbenik Franje Tuđmana. Nije, to je laž.”

“I za kraj, sjetimo se onih lojalnih riječi iz 2016. da je stranka postala taoc jednog čovjeka – Karamarka. Kako to dobro zvuči”, zaključio je Milanović.

