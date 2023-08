Pravosuđe nakon štrajka: Članovi u sukobu sa sindikatom, masovno ga napuštaju

Podijeli :

Lovro Domitrovic/PIXSELL

Štrajk pravosudnih službenika i namještenika u pravosuđu trajao je od 5. lipnja do 26. srpnja, kad je došlo do sporazuma Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN), no članovi su i dalje ogorčeni.

Ponajprije jer se, kažu, osjećaju izdanima. Nijedna veća podružnica nije pristala na kraj štrajka, no od njih 47 ukupno, 25 je htjelo završetak agonije.

Hoće li i sudski vještaci u štrajk? “Dobijemo 9 eura po satu, odvjetnici 100!”

Ali, najgore od svega, govore, zapravo nisu puno dobili, barem ne ako se postavi u kontekst onoga što su tražili – 400 eura povišice. Dobili su 12 posto, što nekome znači oko 60 eura, nekom oko stotinu eura povišice. Samo, sindikalisti si pripisuju i dodatke kao onih sto eura, koje su izborili reprezentativni sindikati za sve državne službe. A ovih 12 posto dodatka, kažu nezadovoljni članovi, ionako bi dobili nakon 1.1.2024. i uvođenja Zakona o plaćama u državnoj i javnoj službi.

Sindikalisti će pak reći da su ovako dobili taj dodatak gotovo pola godine ranije. No, je li se isplatilo štrajkati gotovo dva mjeseca i “zatrpati” se dodatnim poslom, koji će se na većim sudovima rješavati mjesecima, za nešto što bi stiglo u normalnim uvjetima pola godine kasnije?

Iz SDLSN-a nam o tome nisu željeli pričati, predsjednica Iva Šušković je na godišnjem, a službeni telefoni, e-mail i poruke na društvenim mrežama ostali su nijemi. Zato su se raspričali ogorčeni članovi, koji se konstantno javljaju na službene kanale naše redakcija.

“Mnogi smo istupili iz sindikata. Oni koji su pitali za glasovanje nikad nisu dobili odgovore, ili bi on bio bezobrazan. Glasovanje nije bilo transparentno i glasovalo se onako kako im je naređeno od predsjednice, izuzev Zagreba jer Marija Paun je htjela ostati dosljedna i časna”, pisali su nam dojučerašnji članovi i tražili anonimnost.

Zatim su otkrili još zanimljivih detalja…

“Zahtjev za reprezentativnost se slao 7. kolovoza. Ne znaju se rezultati, ali s obzirom da se gleda broj članova po uplaćenim članarinama, a većina nas u srpnju je istupila iz sindikata, brojka će se drastično smanjiti i nije transparentna. Rezultati se još ne znaju. Još će ljudi otići. Situacija na sudovima je kaotična, masovno se daju otkazi. Mi koji smo tu ne da za troje radimo nego nam je rečeno čak da će jedan od nas biti na pet sudaca. Situacija je nikad gora.”

Šušković zadovoljna ishodom štrajka: Ispisali smo sindikalnu povijest

Iz sindikata nisu odgovorili ni bez koliko su članova ostali nakon prekida štrajka, kao ni koliko je ljudi dalo otkaze. Nije da ne komentiraju jer nisu aktivni, na službenoj Facebook stranici su itekako aktivni.

“U roku sat vremena izbrišu se negativni komentari, a članovi koji uporno traže odgovore u konačnici budu blokirani. Nemamo nikakvo pravo glasa”, govore sad već bivši članovi sindikata.

