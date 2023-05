Podijeli :

Na hrvatskim ulicama ove godine nisu organizirani tradicionalni prosvjedi radnika i sindikalista. Oni kažu da borba traje 365 dana, pa i danas. Poruke nezadovoljstva poslali su predstavnici Saveza samostalnih sindikat Hrvatske, koji su se okupili u Tvornici kulture. No, uz zahtjeve prema Vladi, istaknuli su i vrlo oštre kritike kolegama sindikalistima.

Umjesto na ulici, u tvornici kulture. U prvom redu predstavnici jednog sindikata i predsjednik Republike. Drugih sindikalista ni na vidiku. Očito ne slučajno.

“Žele držati svoje pare kod sebe”

Nema previše jedinstva. To je činjenica. Do razilaženja u mišljenjima očito je došlo kad je SSSH u pregovorima isposlovao veće božiniće, uskrsnice i regres za svoje članove. To što oni nazivaju svojim najvećim uspjehom, drugi smatraju diskriminacijom. Te druge Mladen Novosel iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske direktno je i prozvao.

“Postoji ,nažalost, u Hrvatskoj mnogo sindikata, koji se predstavljaju kao neki borbeni sindikati, a koji ovih dana podnose ustavne tužbe za dosad najveće postignuće koje smo za naše članove uspjeli dogovoriti u Zakonu o radu, a to je da ipak postoji razlika između člana i nečlana kada se ugovaraju određena materijalna prava poput regresa, božićnice, uskrsnice, da ipak oni mogu dobiti nešto više. Sada ti sindikati koji se ne žele okrupnjivati, ne žele surađivati, žele držati svoje pare kod sebe i baviti se isključivo trgovinom, sada nama popuju. Pozivam njih i njihovog čelnika koji se svestrano borio protiv ovog prava, mog dragog kolegu Severa, da povuku te tužbe i počnu se međusobno udruživati”, poručio je Novosel.

Kolega Krešimir Sever iznenađen optužbama.

“Što se tiče priče oko članova i nečlanova, tu se doista razlikujemo kao središnjice. Naime, mi smo bili za to, kao i drugi u počecima, da se razlikuju članovi sindikata od nečlanova kad je riječ o pravima iz kolektivnog ugovora. Međutim, na kraju se u Zakonu o radu to izrodilo nešto drugo”, kazao je Sever koji se jasno protivi tome da članovi reprezentativnih sindikata imaju veća prava od drugih članova sindikata, ali i onih koji to nisu.

Ali tužbi na tu temu nema. Jedina koja postoji ona je podignuta baš s Novoselovim sindikatima, a koja se tiče pregovora liječnika, gdje je samo jedan sindikat proglašen službeno reprezentativnim.

“Ovo sve ostalo doista sam zatečen i ne znam o čemu kolega govori. Uostalom, mi smo dosad kad smo imali neka razilaženja kao sindikati, to smo rješavali među sobom, bez neke šire javnosti baš zbog toga da ne šaljemo poruke da smo razjedinjeni. Ja sam i do ovog trenutka bio uvjeren da nismo razjedinjeni”, dodao je Sever.

Na ujedinjenju i zajedništvu sindikata ne treba inzistirati, smatra Viktor Gotovac. Ono je tek prigodna i dobro zvuči, ali pozadina je drugačija. Ako i tužbi nema, Gotovčev stav oko te teme vrlo je jasan:

“Kad znamo da neki koji to zagovaraju, isto tako govore da neki drugi povuku ustavne tužbe gdje propituju ustavnost odluka koje, po mom mišljenju, osim što su sramotne, i diskriminatorne su i neustavne. I zapravo diskriminiraju članove manjih sindikata.”

Prema Vladinoj ponudi, članovi reprezentativnih sindikata tako bi, primjerice, dobili regres od 270 eura, a onima koji nisu članovi na račun bi sjelo 20 eura manje.

“Ono što se kod nas dogodilo, a to je da su neki sindikati, u borbi protiv drugih sindikata, slabijih sindikata, uz podršku politike, uz sramotnu podršku politike i na znanje politike, ugurali odredbu kojom se zapravo članove reprezentativnih sindikata može nagrađivati od strane poslodavca, a za to manji sindikati i njihovi članovi neće dobiti ništa”, kazao je Gotovac.

Mnogi prijete prosvjednim akcijama

Val nezadovoljstava i prijetnji štrajkovima traje već neko vrijeme, a već ovaj tjedan u prosvjedne akcije mogle bi medicinske sestre i tehničari. Žele 10 posto povišice, a ministar ne da. Pa bi i oni radije sjeli s premijerom.

“Da konačno pozove nas na razgovore, da se obrati onim predstavnicima koji predstavljaju običan puk, možemo to tako nazvati, koji ne predstavljaju elitu, da se također i s nama dogovori o koeficijentima koja bismo i mi konačno na neki način bili zadovoljni”, rekao je Stjepan Topolnjak iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

Takav modus operandi, gdje pregovori ne uspiju s ministrom pa stvar preuzme premijer, već je viđeno. Za predsjednika RH to nije dobro.

“To možete provjeriti u arhivama, kako je to funkcioniralo u moje vrijeme. To je bilo davno. Da, nisam se nikad miješao, ne. Uvijek su to rješavali ministri. To je njihov posao. Jer ako nije njihov posao, onda nemaju smisla, onda je sve u rukama jedne osobe”, rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Hoće li se ta jedna osoba i ovaj put pojaviti u ulozi spasitelja. Medicinske sestre i tehničari tome se, naravno, nadaju. Inače od srijede kreću s prosvjedima.

