Praznik rada u Hrvatskoj: Jesu li radnička prava danas pravilo ili privilegija?

Brojne Zagrepčanke i Zagrepčani od ranog jutra dolaze u park Maksimir gdje se tradicionalno, u organizaciji Grada, proslavlja 1. svibanj, Međunarodni praznik rada, uz bogat glazbeno-zabavni program te podjelu 30.000 besplatnih porcija graha i 20.000 porcija štrukli. Na ulazu je postavljen štand SDP-a s crvenim karanfilima te predstavnici te stranke, među kojima je i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović, građanima dijele karanfile. U park Maksimir trebao bi doći i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Proslava Praznika rada počela je u osam sati kada je krenula glazba s velike pozornice, a u 9,45 program je otvorio Zagrebački orkestar ZET-a, nakon kojega će nastupiti Akademski muški zbor FER-a i Zli bubnjari. Program za građane svih generacija odvijat će se na dvije maksimirske pozornice. Uz bogat glazbeno-zabavni program pripremljene su i edukacije za najmlađe. Podjela porcija graha i štrukli počet će od 10,30 sati. Zagrepčankama i Zagrepčanima će se, kako je najavljeno, u 11,20 sati obratiti gradonačelnik Tomislav Tomašević, a potom slijedi nastup glavnih pjevačkih zvijezda.

U središnjem dijelu programa, od 11,30 do 14,30 sati, na velikoj pozornici nastupit će legende domaće glazbene scene - Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band, Jimmy Stanić &The Boys, feat. Barbara te Drago Diklić i Ante Gelo kvartet. Na maloj pozornici, do ulaza u Maksimir od 10 do 15 sati održavat će se brojne edukativne radionice i nastupi plesnih skupina koji su organizirani u suradnji s centrima za kulturu. U blizini male pozornice, građani će od 15 do 17,30 sati moći besplatno sudjelovati na kvizu općeg znanja.

Naša Nikolina Matošević porazgovarala je s građanima u Maksimiru, evo što su joj rekli.

"Prezadovoljan sam i našom vladom, nikad mi nije bilo bolje nego danas. I grah je jako fin, sve je sređeno. Mnogi se žale, ali griješe, meni nikad nije bilo bolje. Sad je teško naći radnika. Ja od mirovine mogu lijepo živjeti", rekao je jedan stariji građanin.

"Imam puno vremena, došao sam malo vidjeti ljude. Doma mi nema tko skuhati tako fini grah kakav se ovdje dobije. Svake godine sam tu za Prvi maj. Kad sam slušao što su sve pripremili, grah mora biti super. Prekrasan je dan, nadam se da će tako ostati i da će biti puno ljudi", dodao je drugi.