U ponoć istječe rok za predaju kandidatura, pred DIP dolaze čak 24 stranke – među njima i HDZ

Politička analitičarka i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić bila je gošća Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarala o nadolazećim parlamentarnim izborima.

Podsjetimo, Veliki petak do ponoći, rok je do kojega političke stranke, koalicije i birači mogu Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) predati kandidacijske liste i kandidature za parlamentarne izbore koji će se održati 17. travnja. Ankica Mamić je odgovorila na pitanje hoće li predsjednik Republike Zoran Milanović u zadnjem trenutku dati ostavku kako bi sudjelovao na parlamentarnim izborima.

“Mislim da se to neće dogoditi, to je predsjednik i jasno rekao. On se do konačnog rezultata izbora neće povući s mjesta predsjednika Republike. Rekao je i da neće poštivati obrazloženje Ustavnog suda i da će u kampanji iznositi svoje stavove, a već smo vidjeli u protekla tri dana dva njegova kandidacijska intervjua”, pojasnila je.

