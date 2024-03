HDZ predstavlja izborni program i liste s imenima kandidata, SDP predaje liste DIP-u

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je kako će HDZ biti relativni pobjednik izbora i da će sastaviti vladu, a ustvrdio je i da Zoran Milanović kao predsjednik Republike ne postoji te ga je opetovano pozvao da podnese ostavku pa da naprave 'pravu političku utakmicu'.

“Od Milanovića ne očekujem ništa, on je prestao biti predsjednik kada se pojavio na skupu SDP-a i rekao da podržava jednu stranku i bori se protiv druge. On je gotov, on ne postoji kao predsjednik”, rekao je Plenković u intervjuu za RTL , a na novinarsku opasku kako će od njega morati morati dobiti mandat uzvratio je kako je to ‘tehnikalija’.

Više OVDJE.