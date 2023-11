Predizborni nastup jednog čovjeka do danas nije nadmašio nitko u Hrvatskoj. Grmio je: Pravde, pravde za sve!

Podijeli :

U ovo vrijeme prije 20 godina, u studenome 2003. u Hrvatskoj je bila u tijeku kampanja za parlamentarne izbore, prva koja je praćena i na tada malobrojnim internetskim portalima, godinama prije današnjih društvenih mreža. Javna televizija bila je tada glavni medij za promociju stranaka i kandidata.

Tih dana u studenome 2003. javnom su televizijom iz dana u dan do kasno u noć defilirale stotine kandidata, od poznatih do posve anonimnih. Jedan takav, dotad anoniman, ostao je zapamćen po svome predizbornom nastupu na HRT-u koji je, usudimo se reći, do danas ostao jedan od najemotivnijih i najdirljivijih trenutaka u bogatom arhivu svih dosadašnjih predizbornih kampanja.

Kandidat se zvao Rikard Moritz, čovjek u 90-im godinama života. Bio je predsjednik marginalne političke stranke POL punog naziva Pokret za ljudska prava – Stranka ekološki svjesnih građana, koja je i nakon tih izbora ostala na marginama političke scene.

“Lijepa naša, zemljo pravde”

Sam Moritz s POL-om je u I. izbornoj jedinici osvojio tek 422 glasa (0,17 posto), a u drugima u kojima se natjecao, još i manje. Ipak, ostao je upamćen po nastupu kakav bi danas vjerojatno bio izvor memova i grubih tiktokerskih šala.

Priliku da se na kraju predstavljanja svoje kandidacijske liste završnom rječju obrati gledateljima, Moritz je iskoristio odrecitiravši sljedeće: “Ljubimo te Lijepa naša, zemljo čistog našeg sinjeg mora, zemljo surog Velebita i ravnice Slavonije, zemljo pravde, pravde, pravde za sve.”

Potom je grlenije, za oktavu više zagrmio: “Ljubimo te Lijepa naša, nado Bljeskom i Olujom stvorena, nado lijepe i zlatne slatke slobode, nado pravde, pravde, pravde za sve!”

Sanader pobijedio, Moritz preminuo

Prethodno je u svome nastupu Moritz upozorio da je Hrvatska “žrtva besprimjerne pljačke naroda u modernoj historiji svijeta”, da su “umirovljenici ostali bez stotinu mirovina”, da je 60 milijardi kuna opljačkane štednje građana “nestalo u nečijim džepovima”, a 120 milijardi kuna vanjskog i 48 milijardi kuna unutarnjeg duga “isparilo uglavnom u potrošnji”.

Na tim parlamentarnim izborima, održanima 23. studenoga 2003. godine, pobijedio je reformirani i detuđmanizirani HDZ Ive Sanadera.

Rikard Moritz preminuo je nekoliko tjedana nakon izbora.

