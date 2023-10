U susret superizbornoj godini: “Iznenadio me HDZ-ov slogan, vrlo lako se može okrenuti protiv njih”

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL/ilustracija

Političke aktualnosti u Točki na tjedan komentirali su novinari Denis Mahmutović (24sata) i Iva Boban Valečić (Večernji list).

Boban Valečić se osvrnula na požar u Osijeku i problematiku vezanu uz tvrtku “Drava International” u čijem pogonu je požar i buknuo.

“Problem je nereagiranje nadležnih službi godinama prije. Imamo tvrtku vrlo blisko povezanu s politikom, tvrtku kojoj se gledalo kroz prste, na kraju se žmirilo – i sam župan kaže ‘svi smo vidjeli hrpe plastike’ – zašto se nije ništa poduzelo?”, pita se novinarka.

Mahmutović se osvrnuo na izjave Ivana Anušića, osječkog župana. “Anušić sam sebi uskače u usta – je li najvažnije tko je zadnji krivac, tko je zapalio žigicu? On uskače sam sebi u usta kad kaže da je godinama upozoravao na to. Nije Ivan Anušić neki Ante Antić susjed, penzioner, nego čovjek na poziciji moći. Dakle, ako on kaže da godinama upozorava, a ima poluge, moćan je čovjek u tom dijelu Hrvatske, on je dijelom odgovoran i mora snositi svoj dio odgovornosti.”

Boban Valečić je analizirala izjave predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića o dvije Hrvatske.

“Iznenadilo me što su uzeli takav slogan koji se vrlo lako može okrenuti protiv njih”, kazala je i navela da je lako primijetiti dvije Hrvatske – unatoč svim novcima iz EU fondova nikako napraviti dovoljno kapaciteta za djecu i starce, a s druge strane HDZ-ovcu su novcem iz EU uredili 50 metara puta do vikendice.

“Zanimljivo kako su premijer i HDZ procijenili da to može uopće biti uspješan slogan. Problem bi im mogao nastati kad se počnu hvaliti povećanjem plaća jer ih je pojela inflacija”, dodala je.

Mahmutović to smatra opasnom retorikom. “Ili si s nama ili si protiv Hrvatske, jako opasna retorika.”

Unatoč aferama koje su isplivale u posljednje vrijeme, Mahmutović nije uvjeren da će to prevelike naštetiti HDZ-u.

“Sva snaga HDZ-a je sadržana u liku premijera koji šalta ministre, dužnosnike kao na ruletu, na njega se ništa ne lijepi i on je to dobro detektirao. On je stup koji drži taj nesretni HDZ na okupu”, zaključio je.

