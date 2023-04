Predsjednica liječničkog sindikata otkrila kako Plenković može spriječiti štrajk

Podijeli :

Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, Renata Čulinović Čaić, gostovala je u Dnevniku N1 gdje je komentirala najavljeni štrajk liječnika.

Čulinović Čaić se osvrnula na izjavu ministra zdravstva Vilija Beroša nakon sjednice HDZ-a kada je rekao da će se premijer Andrej Plenković uključiti kad se završe njegovi razgovori s liječnicima, ali i da će Vlada poslati odluku o štrajku na sud ako ju bude smatrala neopravdanom.

“Sve što poduzimamo, na što ukazujemo, ide u interesu čuvanja zdravstvenog sustava i da ljudima pružimo pomoć. U kolovozu je ministar dao određene rokove, a koji bi doprinijeli čuvanju liječnika i njihovom ostanku u Hrvatskoj, rekla je.

“U središtu sustava mora biti pacijent, ali ako nemate liječnika koji će ih liječiti onda kako ih to čuvamo”, dodala je.

Beroš se sastao s liječnicima: “Ako ne dobiju rokove, vjerojatno slijedi štrajk” Kekin: Postoji jedna mala elitna skupina liječnika koja dobiva 160 posto plaće

“Nemamo vremena jer dok se mi raspravljamo naši mladi odlaze u inozemstvo i u privatne klinike. Stariji kolege odlaze u prijevremene mirovine jer ne mogu više to gledati”, napominje Čulinović Čaić.

O današnjem sastanku s ministrom Berošem kaže da su oni uvijek spremni za razgovor. “Mislimo da je to problem u kojem treba racionalno postupati. Nismo mi ludi za štrajkom, ali mislimo ako još jednom ukažemo na problem da će možda premijer shvatiti da je na njemu potez. Zašto? I danas nam je ministar rekao da procedura o donošenju odluka ovisi o stavovima nekoliko ministarstava i da je i on slao požurnice na koje nije bilo odgovora. To očito treba napraviti nerko tko je nadređen svima njima, a to je premijer”, objasnila je.

“Odluku o pokretanju štrajka donosi skupština HLS i oni odlučuju kada će biti štrajk i kako će biti proveden. O tome svi trebaju glasati i usuglasiti se. Moramo poštivati proceduru jer ne možemo odrediti štrajk od danas do sutra. Osobnu mislim da ima vremena i da ministar i premijer to mogu riješiti ako žele. To je u interesu pacijenata”, rekla je.

“Premijer mora napraviti ono što je više puta dokazao da može, a to je donošenje uredbe i stavljanje nje na sjednicu Vlade. to smo vidjeli mnogo puta kad su se stvari preko noći riješile”, zaključila je Čulinović Čaić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Doznajte koliko se ljudi u Hrvatskoj zove i preziva isto kao i vi HZZO objavio: Evo tko se sve mora javiti da ne bi izgubio zdravstveno osiguranje