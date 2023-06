Predsjednica sindikata: Bez obzira na prijetnje, ljudi neće odustati od štrajka

Podijeli :

Predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) Iva Šušković, u Newsroomu je komentirala štrajk djelatnika sudova, kao i sve što im vladajući nude kako bi se sve skupa okončalo.

N1 komentar: Štrajk u pravosuđu mora završiti dogovorom, radnici su tvrd orah

Ministar pravosuđa Ivan Malenica uvjeren je da ne bi bilo pošteno povećati im plaće za traženih 400 eura, s čim se štrajkaši ne mogu složiti. Posebno jer povećanje od deset do 30 posto, koliko ministar tvrdi da su plaće već povećane, niti odgovara istini niti je značajno. Jer, ako su plaće toliko male u ovom trenutku, prosječno oko 600, dovodi se u pitanje spomenuto uvećanje.

Također, sucima su povećane za upravo 600 eura, što predstavlja dodatni trn u oku službenika i namještenika.

“Uz sva ta silna povećanja mi smo dogurali nekako do 500 eura, najviše 750 eura. Što se značajnije dogodilo u smislu egzistencije za ljude koji su najniže rangirani u sustavu”, pitala se Šušković pa osvrnula na navodnu nepravdu koju traže:

“Sam ministar kaže da je kroz sve ove godine akumulirano 567 raznih dodataka na plaće, a uredba o koeficjentima složenosti poslova se mijenjala više od 60 puta. Svjesni smo anomalija i nepravdi, kad se povećavalo drugima, ali ne i nama. Nikad dosad se nije selektivnim pristupom događalo povećanje plaća. Kad bi se ona povećala nama koliko tražimo, došli bismo do prosječne hrvatske plaće.”

Također, ako bi se učinila nepravda nekome drugome, zašto se ne solidariziraju pa krenu u štrajk i traže povećanja za sebe? Ako su pak obuhvaćeni potpisom zadovoljnih sindikata, čemu strah?

“Oni koji su zadovoljni neće tražiti povećanja, naravno. Možda ministar nema sve potrebne informacije, evo primjera. Imamo jedan zahtjev za premještaj u Ministarstvo i pri prelasku iz pravosuđa na isto radno mjesto plaća je u startu stotinjak eura veća. Govorimo o istom radnom mjestu, istoj vrsti posla”, pojasnila je predsjednica SDLSN-a.

Ministar inzistira da je manje od 3000 ljudi u štrajku, od ukupno 7500 službenika. Tvrdi i da se broj štrajkaša smanjuje. Kao da se nada da će odustati…

Šušković: Već smo odradili inicijalne pripreme za štrajk

“Ne smanjuje se samo broj ljudi u štrajku nego i u resoru jer ne žele više biti u njemu. Ne znam računa li godišnje odmore i bolovanja, ali ne znam ni otkud mu ti podaci. Ako ne vjeruje nama, koji imamo informacije, neka se uputi sam i vidi kolika je izlaznost u štrajku”, ustvrdila je Šušković i dodala da iako štrajk traje, najvažniji poslovi se i dalje obavljaju.

Pomoćnica ministra Vedrana Šimundža-Nikolić zagovarala je povećanje plaće za suce, a u istoj situaciji od službenika i namještenika traži strpljenje.

“Trebaju li nakon tri godine razgovora biti strpljivi i imati povjerenja? Nakon toliko zanemarivanja? A ništa se značajnije nije dogodilo u smislu njihovih plaća”, istaknula je Šušković i osvrnula se na potencijalno neplaćanje štrajkašima dane provedene u štrajku:

“Tako nešto nikad se nije dogodilo, uvijek se plaćaju dani u štrajku. No, da se i to dogodi, ne bi to slomilo ljude jer ustraju u ovome do kraja, bez popuštanja, bez obzira na prijetnje. Međutim, velik je pritisak jer se poslovi ne mogu odgađati, sustav mora funkcionirati.”

Štrajk će se očito nastaviti i četvrti tjedan, za koji je najavljen mirni prosvjed kako bi se ukazalo još jednom da je stanje alarmantno.

“Ono što možemo najaviti, prosvjed će se vrlo vjerojatno održati ispred Ministarstva. U procesu smo organizacije kako bi svi mogli doći na prosvjed. Ako ministar nema mandat da ovo riješi, nadamo se da premijer ima i da će to i riješiti”, zaključila je Iva Šušković.

